О чем молчат историки РФ - раскрыт родовой секрет последнего императора России

Российские историки замалчивают тот факт, что последний император Николай II не имел никакого отношения к династии Романовых, отмечает Алферов.

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Раскрыт родовой секрет последнего императора России / Коллаж Главред, фото: wikimedia

О чем идет речь в материале:

Каково происхождение Николая II

Кем был последний император России

Российские учебники истории упорно умалчивают один малоизвестный, но красноречивый факт, что последний император России Николай II не имел никакого отношения к настоящей династии Романовых. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, что скрывают о династии Романовых.

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Что известно о династии Романовых

"В 1913 году в империи отпраздновали 300 лет Дома Романовых, то есть династии, которая правила Российской империей с 1613 года", - напомнил историк.

На первый взгляд, это была торжественная дата, однако, по словам Алферова, суть празднования имела совсем другой подтекст.

"Вроде бы и праздник, а на самом деле, друзья, речь шла о том, чтобы всех сделать дураками", - добавляет он.

Смотрите видео о секрете семьи Романовых:

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Историк утверждает, что настоящие Романовы завершили свое господство еще в XVIII веке, и это является историческим фактом, который в России считают неудобным.

"Никакой династии Романовых уже давно не существовало. Последняя Романова - это Елизавета Петровна, которая правила с 1741 по 1761 годы", - говорится в видео.

Более того, Алферов отмечает тесную связь Елизаветы Петровны с Украиной.

"Она была, кстати, женой брата нашего гетмана Кирилла Разумовского"", - указывает он.

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После Елизаветы Петровны престол России перешел к представителям другой династии с немецкими корнями. Об этом Алферов рассказал максимально прямо.

"А вот дальше на престоле в Ленинграде сидели чистокровные немцы. Фамилия этой династии была Гольштейн-Готторп", - отмечает он.

Поэтому Николай II, который сейчас подается как канонизированный российский царь-мученик, на самом деле был человеком совсем не из того рода, как это подают российские источники.

"Последний российский император - это русскоязычный православный немец", - резюмировал Алферов.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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