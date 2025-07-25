О чем молчат историки РФ - раскрыт родовой секрет последнего императора России

О чем идет речь в материале:
- Каково происхождение Николая II
- Кем был последний император России
Российские учебники истории упорно умалчивают один малоизвестный, но красноречивый факт, что последний император России Николай II не имел никакого отношения к настоящей династии Романовых. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, что скрывают о династии Романовых.
Что известно о династии Романовых
"В 1913 году в империи отпраздновали 300 лет Дома Романовых, то есть династии, которая правила Российской империей с 1613 года", - напомнил историк.
На первый взгляд, это была торжественная дата, однако, по словам Алферова, суть празднования имела совсем другой подтекст.
"Вроде бы и праздник, а на самом деле, друзья, речь шла о том, чтобы всех сделать дураками", - добавляет он.
Смотрите видео о секрете семьи Романовых:
Является ли королева Елизавета II родственницей Романовых
Историк утверждает, что настоящие Романовы завершили свое господство еще в XVIII веке, и это является историческим фактом, который в России считают неудобным.
"Никакой династии Романовых уже давно не существовало. Последняя Романова - это Елизавета Петровна, которая правила с 1741 по 1761 годы", - говорится в видео.
Более того, Алферов отмечает тесную связь Елизаветы Петровны с Украиной.
"Она была, кстати, женой брата нашего гетмана Кирилла Разумовского"", - указывает он.
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После Елизаветы Петровны престол России перешел к представителям другой династии с немецкими корнями. Об этом Алферов рассказал максимально прямо.
"А вот дальше на престоле в Ленинграде сидели чистокровные немцы. Фамилия этой династии была Гольштейн-Готторп", - отмечает он.
Поэтому Николай II, который сейчас подается как канонизированный российский царь-мученик, на самом деле был человеком совсем не из того рода, как это подают российские источники.
"Последний российский император - это русскоязычный православный немец", - резюмировал Алферов.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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