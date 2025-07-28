Его носит более 8 тысяч украинцев: какая фамилия в древности считалась несчастливой

Более 8 тысяч украинцев сегодня носят фамилию, которая в древности ассоциировалась с плохими вестями и бедой.

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8 тысяч украинцев носят "несчастливую" фамилию / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какое происхождение имеет фамилия Пугач

Почему фамилию Пугач считали несчастливой в древности

Сколько людей с фамилией Пугач проживает в Украине

Фамилия Пугач является одной из самых распространенных в Украине и имеет интересное, но одновременно и мистическое происхождение, связанное с народными верованиями и символикой. По данным генеалогического портала "Рідні", сейчас в стране зарегистрировано 8695 граждан с такой фамилией.

Происхождение и значение

Слово "филин" в древности означало ночную птицу, которую в народе считали предсказателем беды. Этот образ ассоциировался со смертью, темнотой, пожарами или другими несчастьями, ведь наши предки верили, что крик филина предвещает беду. Отсюда и символическое значение фамилии как плохого предсказателя. Филин является синонимом совы или сыча - птиц, наделенных в фольклоре мистическими чертами.

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Этот мотив часто упоминается в фольклоре и народных песнях. Например, в казацких думах встречаются строки, намекающие на связь между криком птицы и будущей тревогой: "Ой не пугай, пугаченьку, в зеленом байраченьку...".

Казацкая песня "Ой, не пугай пугаченьку":

По одной из версий, человека могли прозвать "Пугачем", если его присутствие ассоциировалось с несчастьем, или же он приносил плохие вести. Со временем такое прозвище становилось родовым именем и передавалось следующим поколениям.

Распространение в Украине

Сегодня фамилию Пугач носят более 8,6 тысяч украинцев, что делает ее 339-й в списке самых распространенных фамилий страны. Больше всего носителей сосредоточено в таких областях:

Волынская

Донецкая

Днепропетровская

Харьковская

Сумская

Восприятие в культуре

Несмотря на негативную символическую окраску, филин не всегда имел исключительно зловещий смысл. Его крик также трактовали как предупреждение об опасности, то есть как определенное предостережение, которое могло помочь избежать беды. Таким образом, в народной традиции филин - не только предвестник несчастья, но и потенциальный защитник.

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Об источнике: генеалогическое общество "Рідні" Генеалогическое общество "Рідні" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте. "Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.). После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

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