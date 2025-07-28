Проклятие Керченского моста - миф, символ или исторический приговор

Проклятие Керченского моста укоренено в геополитике и мифах. Керченский мост - символ аннексии, который исчезает вместе с режимом, который его построил.

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Почему Керченский мост называют проклятым / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Сколько раз строился Керченский мост

Почему Керченский мост называют проклятым

Керченский мост - это транспортный переход через Керченский пролив, который состоит из двух расположенных рядом сооружений: железнодорожного и автомобильного мостов, соединяющих Керченский и Таманский полуострова через Тузлу и Тузлинскую косу. Он соединяет временно оккупированный россиянами украинский полуостров Крым с территорией России. Сколько раз строился этот мост и почему ему сопутствуют неудачи - подробнее расскажет Главред.

История, сакральность и геополитика

Историк Александр Алферов в видео "Проклятие Керченского моста" исследует не только исторические, но и сакральные и геополитические аспекты сооружения, возведенного Российской Федерацией после аннексии Крыма. Он ставит под сомнение "нормальность" существования моста в регионе, который с давних времен был эпицентром сопротивления, катастроф и изменений. Идея "проклятия" возникает как обобщение исторических событий, военных поражений, религиозных предостережений и мистических представлений, которые, кажется, преследуют все попытки соединить берега Керченского пролива.

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Исторические провалы мостостроения

Еще во время Второй мировой войны советская власть пыталась возвести первый Керченский мост, однако уже через несколько месяцев он был разрушен льдами. Современный мост, построенный в 2018 году Россией, хоть и впечатляет технически, регулярно становится мишенью атак - обстрелов, подрывов, имеет технические проблемы, которые затрудняют его стабильное функционирование.

Символ насильственного присоединения

Для Алферова Керченский мост - это не просто транспортная артерия, а символ гибридной аннексии, насилия и пренебрежения к международному праву. Его возведение сопровождалось идеологией "объединения земель", которая полностью игнорировала волю крымчан и сам факт незаконной оккупации.

Сакральная география и фатальность

Историк акцентирует внимание на конфликтном характере самого региона. Здесь существовало Боспорское царство, проходили кочевые набеги, сжимались империи. Это место - магнит для захватчиков, и попытка построить здесь мост - словно попытка насильно "замкнуть" доступ в Крым. Однако эти попытки, как правило, заканчиваются неудачей, разбиваясь о "стену истории".

Видео о мистичности Керченского моста можно посмотреть здесь:

Мост в мифах и современном сопротивлении

Алферов проводит параллели между современным сооружением и мифологическими мостами - в скандинавских, греческих и славянских культурах они символизируют переход между мирами. В этом контексте российский мост, по его словам, является олицетворением насильственного контроля, а не единения - и именно поэтому он обречен.

Проклятие как исторический закон

Алферов отмечает, что не верит в мистику, однако анализируя археологические, исторические и геополитические данные, приходит к выводу: все попытки установить стабильное сообщение между Таманью и Керчью терпят поражение. Это - закономерность, не подвластная современной инженерии.

Какое будущее у Керченского моста

По мнению историка, когда будет уничтожен режим, насильственно контролирующий Крым, исчезнет и мост - как символ этой власти. Его судьба уже определена как технически, так и геополитически: Керченский мост не имеет перспективы долговременного существования.

Кто такой Александр Алферов Александр Алферов - известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг. С 2008 года - радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова". С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса. Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

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