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Проклятие Керченского моста - миф, символ или исторический приговор

Марина Иваненко
28 июля 2025, 14:26
86
Проклятие Керченского моста укоренено в геополитике и мифах. Керченский мост - символ аннексии, который исчезает вместе с режимом, который его построил.
Почему Керченский мост называют проклятым?
Почему Керченский мост называют проклятым / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Сколько раз строился Керченский мост
  • Почему Керченский мост называют проклятым

Керченский мост - это транспортный переход через Керченский пролив, который состоит из двух расположенных рядом сооружений: железнодорожного и автомобильного мостов, соединяющих Керченский и Таманский полуострова через Тузлу и Тузлинскую косу. Он соединяет временно оккупированный россиянами украинский полуостров Крым с территорией России. Сколько раз строился этот мост и почему ему сопутствуют неудачи - подробнее расскажет Главред.

История, сакральность и геополитика

Историк Александр Алферов в видео "Проклятие Керченского моста" исследует не только исторические, но и сакральные и геополитические аспекты сооружения, возведенного Российской Федерацией после аннексии Крыма. Он ставит под сомнение "нормальность" существования моста в регионе, который с давних времен был эпицентром сопротивления, катастроф и изменений. Идея "проклятия" возникает как обобщение исторических событий, военных поражений, религиозных предостережений и мистических представлений, которые, кажется, преследуют все попытки соединить берега Керченского пролива.

видео дня

Исторические провалы мостостроения

Еще во время Второй мировой войны советская власть пыталась возвести первый Керченский мост, однако уже через несколько месяцев он был разрушен льдами. Современный мост, построенный в 2018 году Россией, хоть и впечатляет технически, регулярно становится мишенью атак - обстрелов, подрывов, имеет технические проблемы, которые затрудняют его стабильное функционирование.

Символ насильственного присоединения

Для Алферова Керченский мост - это не просто транспортная артерия, а символ гибридной аннексии, насилия и пренебрежения к международному праву. Его возведение сопровождалось идеологией "объединения земель", которая полностью игнорировала волю крымчан и сам факт незаконной оккупации.

Сакральная география и фатальность

Историк акцентирует внимание на конфликтном характере самого региона. Здесь существовало Боспорское царство, проходили кочевые набеги, сжимались империи. Это место - магнит для захватчиков, и попытка построить здесь мост - словно попытка насильно "замкнуть" доступ в Крым. Однако эти попытки, как правило, заканчиваются неудачей, разбиваясь о "стену истории".

Видео о мистичности Керченского моста можно посмотреть здесь:

Мост в мифах и современном сопротивлении

Алферов проводит параллели между современным сооружением и мифологическими мостами - в скандинавских, греческих и славянских культурах они символизируют переход между мирами. В этом контексте российский мост, по его словам, является олицетворением насильственного контроля, а не единения - и именно поэтому он обречен.

Проклятие как исторический закон

Алферов отмечает, что не верит в мистику, однако анализируя археологические, исторические и геополитические данные, приходит к выводу: все попытки установить стабильное сообщение между Таманью и Керчью терпят поражение. Это - закономерность, не подвластная современной инженерии.

Какое будущее у Керченского моста

По мнению историка, когда будет уничтожен режим, насильственно контролирующий Крым, исчезнет и мост - как символ этой власти. Его судьба уже определена как технически, так и геополитически: Керченский мост не имеет перспективы долговременного существования.

Кто такой Александр Алферов

Александр Алферов - известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.

С 2008 года - радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова".

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.

Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

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