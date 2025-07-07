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Что скрывают легенды об Ольге: писатель рассказал о неожиданной стороне княгини

Руслан Иваненко
7 июля 2025, 19:06
53
Как вдова-правительница превратила сбор дани в государственную систему.
Ольга
Княгиня Ольга ввела погосты, вооружила служащих и организовала учет / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему Ольга отказалась от предложения древлян
  • Как именно она перехитрила императора Византии
  • Что такое погосты и зачем Ольга их ввела

Когда мы говорим о правителях Киевской Руси, в первую очередь вспоминаются Святослав - завоеватель, Владимир - креститель Руси, Ярослав Мудрый - строитель Софии Киевской. Однако княгиня Ольга - не менее важная фигура, хотя ее образ часто сводится только к мести древлянам. Но кто она на самом деле?

Главред решил выяснить, почему фигура княгини Ольги остается одной из самых загадочных в истории Руси.

видео дня

В новом видео на канале "имени Т.Г. Шевченко" писатель Капранов предлагает посмотреть на Ольгу не только как на жестокую мстительницу, а как на дальновидного реформатора, изменившего ход государственного развития

Ольга - вдова, княгиня, правительница с реформаторским мышлением

Как отмечает Капранов, слава Ольги живет уже более тысячи лет, и при этом ее образ окружен легендами и противоречиями. После гибели мужа, князя Игоря, она стала регентшей при малолетнем сыне Святославе. И вместо того, чтобы снова выйти замуж, княгиня решила взять власть в свои руки - от имени сына, но на собственных условиях.

Когда древляне предложили Ольге выйти замуж за их князя, она жестко отказала - первую делегацию она, по легенде, приказала похоронить заживо, показав, что уступать власть не будет.

Не только мстительная - еще и реформаторка государственного масштаба

По словам Капранова, княгиня Ольга не просто держала власть - она фактически заложила основу административной системы Руси. Она отказалась от поездок для сбора дани, как это делал Игорь. Вместо этого

  • создала сеть погостов - укрепленных центров, где хранили дань;
  • вооружила служащих, чтобы обеспечить порядок и контроль;
  • ввела финансовый учет, чтобы избежать злоупотреблений.

Эти действия позволили систематизировать налоговую модель Руси, сделав ее более эффективной и прозрачной. Таким образом, как подчеркивает писатель, Ольга стала первой, кто превратил сбор дани в государственную систему - задолго до официального крещения Руси.

Ольга и Византия: дипломат с твердым характером

Капранов также упоминает, что по одной из легенд, княгиня перехитрила самого византийского императора, который хотел жениться на ней. Она заставила его крестить ее, после чего отказалась от брака, мотивируя это тем, что крещеный - уже "духовный отец". Такая дипломатическая игра свидетельствует о высоком уровне политического интеллекта Ольги.

Подробнее о княгине Ольге смотрите в видео:

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Об источнике: "имени Т.Г. Шевченко"

Это интересный украинский канал на котором представлены интересные видео по истории Украины, в частности об УПА, ОУН, казаках, символике (флаг, герб, гимн) и выдающихся деятелей.

Ведущие - братья Капрановы, известные украинские писатели, издатели, публицисты и общественные деятели.

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