Украинский "Хогвартс": что скрывал Тайный университет во Львове

Украинские деятели организовали нелегальный университет, чтобы дать молодежи образование, несмотря на запреты польских властей.

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Преподаватели и студенты рисковали арестами, но продолжали обучение в подпольных условиях в течение четырех лет / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Где прятали документы университета и кто был ректором

Как поступали в тайный вуз без экзаменов и как проходило обучение

Почему польским властям не удалось разоблачить это учебное заведение

Все слышали о Хогвартсе - легендарной школе волшебников, но мало кто знает, что в Украине существовало свое уникальное "тайное" заведение высшего образования. Его дипломы признавались в Европе, а история полна отваги и несокрушимости.

Главред решил рассказать об этой необычайной странице украинской истории, которая доказывает силу духа нашей нации.

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О Львовском тайном университете, действовавшем в условиях строжайшей конспирации, подробно рассказывают известные украинские писатели, блогеры и общественные деятели - братья Капрановы на своем YouTube-канале "имени Т.Г. Шевченко".

По их словам, польская власть создавала условия для полной ассимиляции украинцев, не оставляя возможности для национального образования. Именно поэтому выдающиеся украинские деятели решили основать собственный, подпольный университет.

Уникальная структура и преподавательский состав

Основанный в июле 1921 года, Львовский (тайный) украинский университет функционировал до 1925 года. Его создание стало возможным благодаря усилиям преданных студентов и преподавателей, которые, несмотря на постоянные запреты, преследования и заключения со стороны польских властей, решились нести украинскую образовательную идею. Экспертный взгляд историков подчеркивает, что это был настоящий подвиг гражданского мужества.

Тайным ректором университета стал выдающийся литературовед, поэт и переводчик Василий Щурат. Для поступления не требовались экзамены - достаточно было подать аттестат зрелости (матуру) из гимназии и личные данные. Университет имел три факультета: юридический, медицинский и философский, причем последний включал множество различных отделений.

Как отмечают братья Капрановы, всего на этих факультетах функционировало 58 кафедр: 26 на философском, 22 на юридическом и 10 на медицинском. Стоит отметить, что медицинский факультет преподавал программу только первых двух курсов, поскольку конспиративное заведение не имело специализированного оборудования и помещений для практических занятий.

Конспирация и международное признание

Самой большой проблемой было расположение и полная конспирация канцелярии университета, где хранились списки студентов и преподавателей, копии зачетных книг и сведения о зарплате. Часть документов прятали в архивах Национального общества имени Шевченко или в помещении кредитного банка, что свидетельствует о высоком уровне организованности подпольщиков.

Несмотря на постоянные аресты студентов под разными предлогами, разоблачения деятельности Украинского тайного университета удалось избежать. За все четыре года существования университет осуществил четыре выпуска, а его канцелярия так и не попала в руки польской полиции.

Выпускники Тайного университета сталкивались с проблемой трудоустройства, ведь могли найти работу только в украинских институтах и частных предприятиях. Особенно сложно было медикам и юристам, что подчеркивает риски, на которые шли студенты и преподаватели ради украинского образования.

Подробнее об истории создания и деятельности Украинского тайного университета - в видео на канале братьев Капрановых.

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Об источнике: "имени Т.Г. Шевченко" Это интересный украинский канал на котором представлены интересные видео по истории Украины, в частности об УПА, ОУН, казаках, символике (флаг, герб, гимн) и выдающихся деятелей. Ведущие - братья Капрановы, известные украинские писатели, издатели, публицисты и общественные деятели.

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