Коростышев открывает тайны: что скрывают легенды и гранитные скалы

Мастера из Коростышева превращают местный гранит в настоящие художественные произведения, которые поражают каждого посетителя.

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Город в Житомирской области хранит загадки княжеских подземелий и сокровищ / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Чем Коростышев удивит даже бывалых путешественников

Действительно ли под скалой Марией есть княжеские сокровища

Какие тайны скрывает "Полесская Швейцария"

Коростышев поражает своей гранитной красотой, древней историей и мистическими легендами. Это не просто еще один туристический материал, а глубокое погружение в мир "Полесской Швейцарии", раскрывающий ее скрытые тайны и экспертный взгляд на ее неповторимость.

Главред решил: представить читателям увлекательную новость об уникальном украинском городе

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Его часто называют "Полесской Швейцарией", - это небольшой городок на Житомирщине, где гранит является не просто строительным материалом, а настоящей визитной карточкой и стилем жизни. От парков до офисов - всюду можно увидеть произведения из этого камня, который превращается в руках местных мастеров в настоящие шедевры искусства.

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Исторические Корни и Тайны Скал

Это одно из древнейших поселений Украины, чья история достигает VI-VII веков. По легенде, когда-то город назывался Хминичи и был центром племени минчан. Первое письменное упоминание о Коростышеве как селе Житомирского уезда датируется 26 марта 1499 года.

Город прошел сквозь руки известных родов, в частности Кмитов Чернобыльских и графов Олизаров, которые владели им с 1565 года. Именно Олизаровым городом его также называют. В 1779 году Коростышев получил Магдебургское право, а статус города - в 1938 году. Автор YouTube-канала "TimePRO.TV" в своем видео справедливо замечает, что скалы Коростышева хранят тайны графских родов, добавляя городу мистического шарма.

Гранит: Символ, Идея, Стиль Жизни

Река Тетерев, протекающая через Коростышев, завораживает своими скалистыми берегами, которые помнят древние легенды Полесья. В районе Житомира и Коростышева Тетерев прорезает гранит, образуя живописные обрывы и скалы, что делает это место уникальным. Как отмечает автор, здесь гранит стал не просто материалом, а образом стиля жизни, корнями и визитной карточкой города. Местные скульпторы превращают камень в форму, в идею, в символ, подчеркивая глубокую связь города с этим природным богатством.

Мистические Легенды и Скрытые Места

Коростышев хранит множество тайн. Одно из таких скрытых мест - скала "Мария", под которой, по словам местных, находится старинное подземелье. Легенда рассказывает, что князь Горчаков спрятал там свои сокровища перед побегом, добавляя городу ауру загадочности.

Относительно происхождения названия города, существует несколько версий. Одна из них связывает название с древнерусским словом "корость", что означает "камень", что вполне логично, учитывая гранитную особенность города. Другая гипотеза предполагает связь со словом "корост", что означает "коряги".

Подробнее о городе Коростышев смотрите в видео

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