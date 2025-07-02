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Секреты предков: как украинцы строили дома, которые выдерживали испытание временем

Руслан Иваненко
2 июля 2025, 20:43
66
Выбирали место для строительства, руководствуясь традициями и поведением скота перед началом работы.
Хата
Место выбирали по поведению скота и другим традициям / коллаж: Главред, фото: Wikipedia

Вы узнаете:

  • Как выбирали место для строительства украинской хаты
  • Почему перед возведением дома сыпали зерно на углы
  • Что означали сволок и обрядовое деревце на чердаке

Украинская хата - это не просто здание, это символ глубоких традиций, верований и особого отношения к жизни.

Главред решил узнать, как древние украинцы строили свои жилища без единого гвоздя, и почему хата была для них не просто домом, а святыней.

видео дня

Наши предки вкладывали в ее возведение не только физический труд, но и глубокий сакральный смысл. Каждый этап строительства был окутан обрядами, которые должны были обеспечить благополучие, защиту от зла и гармонию в семье.

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Выбор места: когда природа подсказывает

Основой для будущего дома был тщательно выбран земельный надел. Как рассказывает Артем на канале "Так называемый", наши предки никогда не строили на дорогах, тропах или местах, где от молнии сгорел предыдущий дом. Зато предпочтение отдавали возвышениям, где почва была сухой.

Интересно, что для выбора идеального места использовали даже скот. Если животное, наевшись, ложилось на определенном участке, это считалось знаком свыше - лучшим местом для строительства. Еще одним проверенным способом было рассыпание зерна по углам будущего фундамента. Если к утру зерно оставалось нетронутым, место считалось удачным.

Толока: сила общины в строительстве

Возведение дома было коллективным делом, известным как "толока". Вся община собиралась, чтобы помочь семье построить помещение. Это была не просто взаимопомощь, а важное социальное событие, где каждый вкладывал свой труд, а позже получал аналогичную поддержку от других.

Сволок: оберег и основа дома

Особое значение в украинском доме имел сволок - главная балка, поддерживающая потолок. Он не только выполнял конструктивную функцию, но и служил оберегом от нечистой силы. Нередко на нем вырезали кресты или другие символы. Завершение строительства отмечали установлением обрядового деревца и цветов на чердаке - символов новой жизни и процветания.

Архитектура и сакральные элементы

Украинские хаты, по словам Артема, имели характерную квадратную или прямоугольную форму. Самыми распространенными были двухкамерные и трехкамерные дома, которые обязательно включали кладовую для хранения пищи и домашних вещей.

Сердцем каждого дома была печь, расположенная слева или справа от входа. Она была не только источником тепла и местом для приготовления пищи, но и символом домашнего очага, уюта и плодородия. А вот порог считался священным местом - границей между мирами, где, по поверьям, находились предки.

Больше увлекательных традиций и легенд, связанных с украинской хатой, вы найдете в полном видео Артема на канале "Так называемый".

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Об источнике: "Так Званий"

Youtube-канал "Так Званий" - это канал об истории Украины. Автора канала зовут Артем. Как он сам говорит: ведет свой канал об "исторических, политических и культурных событиях прошлого Украины". На Youtube-канал "Так Званий" подписалось более 45 тыс пользователей.

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