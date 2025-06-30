Почему жители Припяти не знали, что такое дефицит: неизвестные страницы жизни города

Как строили Припять и почему город стал центром атомной энергетики в Советском Союзе.

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Припять считали одним из самых молодых и перспективных городов Советского Союза / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как строили Припять и что делало ее особенной среди других городов СССР

Почему Припять называли городом роз и что скрывали ее улицы

Какой была жизнь жителей до трагедии 1986 года

Город Припять был основан 4 февраля 1970 года, а статус города получил в 1979 году. Главной причиной его создания стало строительство одной из крупнейших атомных электростанций в Европе - Чернобыльской АЭС.

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Главред решил рассказать об истории этого уникального города, который стал примером советского городского планирования и индустриального развития.

Как отмечается в видео на YouTube-канале "Про Украину", электростанция располагалась всего в 3 километрах от Припяти, и именно она стала основным градообразующим предприятием.

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Автор отмечает, что Припять была девятым атомным городом в Советском Союзе. Здесь проживало более 25 национальностей, а население города планировали до 88 тысяч жителей.

Жители города гордились тем, что жили в одном из самых молодых и перспективных городов СССР. Ежегодно сюда приезжали молодые специалисты, которых обеспечивали работой на заводе "Юпитер", специализировавшемся на производстве электронной техники.

Удобное размещение жилых зон, просторные улицы и хорошо налаженная транспортная инфраструктура создавали комфортную среду для жизни.

Припять была чистым и ухоженным городом с продуманной планировкой. Жители часто называли его "городом роз" из-за многочисленных клумб с цветами.

Ночью город сиял разноцветными огнями, а на его улицах постоянно росли новые административные здания, кинотеатры, магазины, детсады и школы. Более сотни многоэтажек обеспечивали жильем молодые семьи.

Особенностью Припяти было лучшее в Советском Союзе снабжение товаров, поэтому жители не знали, что такое дефицит. Престижная работа и высокие зарплаты привлекали специалистов со всей Украины.

После работы люди активно отдыхали: ходили на лодки, устраивали танцы, посещали дискотеки и строили планы на будущее.

Все это было характерно для жизни в Припяти до трагического 26 апреля 1986 года.

Больше подробностей о жизни города до катастрофы смотрите в видео на канале "Про Украину"

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