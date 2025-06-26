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Кто такие чумаки и зачем им столько соли: малоизвестные факты соляного пути

Руслан Иваненко
26 июня 2025, 19:24
57
Чумаки формировали торговлю, обеспечивали страну солью и оставили глубокий след в культуре предков.
Чумак
Чумаки передавали опыт поколениями, создавали экономические связи и влияли на языковое и культурное наследие / Колаж: Главред, фото: скрѕншот, wikipedia

Вы узнаете:

  • Зачем в Украине было столько соли и как ее перевозили
  • Что означает слово "чумак" и кто мог им стать

Чумаки - это не просто торговцы солью. Это явление, которое сформировало целую страницу в истории и культуре Украины - от времен Киевской Руси до эпохи Независимости.

Главред решил выяснить, в чем заключалась уникальность чумаков и почему их деятельность имела такие глубокие последствия.

видео дня

О происхождении, роли и судьбе чумаков рассказал украинский писатель Виталий Капранов на YouTube-канале "имени Т.Г. Шевченко".

Очаков - столица чумаков

Очаков был давним чумацким центром, куда съезжались купцы со всего юга Украины. Но, по легенде, после конфликта с местными ведьмами, которые сожгли ярмарку, чумаки объявили городу бойкот. Всего за несколько месяцев Очаков превратился в полузабытое поселение.

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Соль - главный товар чумаков

По словам Капранова, за год чумаки привозили до 400 000 телег соли из Крыма и Бахмута. В те времена соль была единственным способом хранения продуктов, поэтому ее значение было тождественно современному холодильнику. Именно поэтому предки потребляли ее килограммами, и она была товаром первой необходимости.

Основными источниками соли были Крым, Бахмут и Коломыя.

Кто такие чумаки: профессия, звание и оружие

Слово "чумак" имеет тюркское происхождение и, вероятно, означает "булава". Не случайно - ведь атаманы чумацких валок имели своеобразные воинские звания. Чумацкие караваны, или валки, могли насчитывать более 100 повозок. Из-за постоянной угрозы нападений в южных степях, чумаки часто были вооружены.

Однако стать чумаком мог каждый хозяин, который имел пару волов, телегу и готовность провести все лето в дороге. Присоединяясь к валке, он становился частью подвижной экономики тогдашней Украины.

Подробнее - в видео с писателем Капрановым на YouTube-канале "имени Т.Г. Шевченко"

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