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Трагический апрель 1979-го: что скрывает трагедия гибели Владимира Ивасюка

Руслан Иваненко
24 июня 2025, 20:55
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Власти запретили печатать некрологи после гибели Ивасюка и назначили комсомольские собрания в день похорон.
Ивасюк
Ивасюк исчез после выхода из дома на занятия и не вернулся / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему Ивасюка не приняли в вуз несмотря на экзамены
  • Как КГБ реагировал на его музыку и популярность
  • Сколько людей пришли попрощаться с композитором

24 апреля 1979 года во Львове попрощались с легендарным украинским композитором Владимиром Ивасюком. Его "Червону руту" знает вся Украина, а песня "Я піду в далекі гори" стала символом эпохи. Но смерть 30-летнего музыканта до сих пор окутана тайнами.

Главред решил выяснить, что же на самом деле произошло, и почему до сих пор возникает столько вопросов.

видео дня

Что произошло с Владимиром Ивасюком

Как рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" учитель истории Артур Бабенко, 24 апреля 1979 года Ивасюк отправился на занятия в консерваторию и больше не вернулся. Официальная версия - самоубийство. Но многие историки, музыканты и родные считают, что его смерть - дело рук советских спецслужб.

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Ивасюк творил в 1970-х - во времена жесткого контроля со стороны Кремля. В эпоху Брежнева эстрадная музыка должна была соответствовать идеологическим требованиям, быть русскоязычной и "правильной". Но Ивасюк писал на украинском - о любви, красоте, родной земле.

Почему КГБ интересовался Ивасюком

Как сообщает Бабенко, семья композитора находилась "на карандаше" в КГБ. Его отец в свое время пытался пересечь советско-румынскую границу, чтобы поступить в вуз. Сам Владимир, еще в детстве, случайно свалил памятник Ленину - это также запомнили.

Несмотря на высокие баллы на вступительных экзаменах, Ивасюка не зачислили в медицинский институт. Позже он получил возможность возобновить обучение из-за наличия справки из психиатрической клиники - тогда это было формальностью для восстановления в консерватории.

Послесмертные загадки

Пластинка Ивасюка вышла в США - ему обещали высокий гонорар, однако взамен он получил визит от КГБ. Денег так и не увидел.

Тело композитора нашли только через месяц - в лесу под Львовом. Власти запретили печатать некрологи, а в день похорон по всей стране созвали комсомольские собрания с обязательной явкой. Несмотря на это, тысячи людей собрались, чтобы отдать последнюю дань уважения художнику. Этот день стал одним из первых символических актов гражданского сопротивления в УССР.

Подробнее о трагедии Владимира Ивасюка смотрите в видео:

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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