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Почему в Украине говорят сорок, а не "четыредесят" - раскрыт неожиданный секрет

Юрий Берендий
26 июля 2025, 04:09
79
Число "сорок" в украинском языке имеет неожиданное происхождение, связанное с торговлей мехом и даже греческим влиянием, рассказал историк Александр Алферов.
Почему в Украине говорят сорок, а не 'четыредесят' - раскрыт неожиданный секрет
Почему в Украине говорят сорок, а не четыредесят - раскрыт секрет / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Почему сорок, а не "четыредесят"
  • Почему говорят сорок
  • Какова история слова сорок

В украинском языке есть одно загадочное число, которое выбивается из логики десятичного счета - это число "сорок". Почему же мы не говорим "четыредесят", как это логично следует из ряда "тридцать", "пятьдесят", "шестьдесят"? Профессиональный историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объясняет истинное происхождение этого слова - и оно куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Главред выяснил, почему говорят сорок, а не четыредесят.

видео дня

Как пишется 40

"Славяне преимущественно говорят четыредесят. Мы же говорим сорок", - замечает историк.

По словам Александра Алферова, это различие берет свое начало из древних единиц измерения. Когда-то единицей учета в торговле мехом было именно количество шкурок - например, соболей или белок.

"Сорок штук необходимо было для пошива какой-то определенной одежды, шубы или полушубка. И это была единица измерения или из соболей, или же из выверток белок", - объясняет эксперт.

Смотрите видео о том, почему 40 это сорок:

Шкурки складывали в специальный мешочек - и именно этот мешочек назывался сорок. Именно так число и вошло в язык как самостоятельное слово, означающее количество.

Слово "сорочка" имеет общее происхождение со словом 40

Александр Алферов отмечает, что это слово оставило свой след не только в числительном.

"Эти белки, шкурки клали в мешочек, который назывался сорок. Отсюда, кстати, происходит название сорочка", - подчеркивает историк.

Итак, привычный нам предмет одежды имеет непосредственную связь с древними единицами измерения меха - и именно поэтому числительное "сорок" закрепилось в украинском языке.

Происхождение числа сорок

Не исключено также, что слово имеет иностранные корни.

"Другая версия звучит так, что наши купцы ехали в Константинополь, где продавали эти сорок штук таких вот связок. И греки говорили "сараконта" - это на греческом языке сорок. И отсюда мы взяли это числительное", - рассказывает Александр Алферов.

Таким образом, украинское слово сорок могло прийти к нам или из торговли мехом в княжеские времена, или как заимствование от греческого торгового партнера.

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О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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