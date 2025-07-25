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Что ели князья Киевской Руси - историк раскрыл детали меню древних украинцев

Юрий Берендий
25 июля 2025, 17:00
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Историк Капранов рассказал, чем питались древние украинцы во времена Киевской Руси и какие блюда и продукты были в рационе наших предков тысячу лет назад.
Что ели князья Киевской Руси - историк раскрыл детали меню древних украинцев
Что ели князья Киевской Руси - каким было меню древних украинцев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Чем питались князья на Руси
  • Чем питались древние русичи

Мы часто восхищаемся военными победами наших предков, но почти никогда не задумываемся над простым, но чрезвычайно важным вопросом о том, что они ели. Именно этот вопрос задал историк Виталий Капранов и в видео на YouTube подробно раскрыл, как выглядело ежедневное меню в Киевской Руси.

Главред выяснил, что ели древние люди на Руси.

видео дня

"Вот мы с вами любим исследовать подвиги наших предков, но никогда не задумывались, а что ела княгиня Ольга?" - замечает Капранов.

Что ели в Киевской Руси

В древней Руси мясо было основным источником белка. Наши предки потребляли свинину, говядину, баранину, курятину и гусятину, которые варили, жарили и запекали. В рационе важную роль играла и дичь.

"Наши предки потребляли много мяса, ведь не сидели целый день за компьютерами, а работали физически", - объясняет эксперт.

Не менее важной была рыба - ее солили, охлаждали льдом и перевозили за сотни километров. В древности вылавливали не только речную рыбу, но и осетров, белуг и стерлядей. На столе часто появлялся кофейник, который также шел на продажу.

Молочные продукты: символ выживания семьи

"Даже в начале ХХ века люди знали - есть корова, значит есть жизнь", - отмечает Капранов.

Творог, сметана, масло были традиционными продуктами, которые сохраняли питательность и обеспечивали семью в холодное время года.

Как в Украине появилась пшеница - когда в Украине появилась рожь

Самым первым злаком на наших землях была полба - дикий предшественник пшеницы. Ее урожайность была низкой, и именно это долгое время тормозило развитие цивилизации.

"В шестом веке арабы привезли в Европу две тибетские культуры - рожь и просо. Именно эти растения сделали земледелие более продуктивным и позволили людям жить на одном месте"", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, что ели украинцы в древности:

Это дало толчок к созданию первых государств, в том числе и Руси. Интересно, что даже рис входил в рацион древних украинцев - его привозили из Азии.

"Именно поэтому в народе рис называли сарацинским просом", - добавляет историк.

Какие овощи ели предки украинцев

Среди овощей употребляли горох, свеклу, редьку, репу, лук, чеснок, капусту, огурцы, тыкву и арбуз. Из фруктов и ягод были яблоки, груши, сливы, вишни, малина, брусника, смородина, земляника, черника и другие.

"Если добавить к этому ассортименту традиционные украинские фрукты и ягоды... то можно понять, что стол наших предков не был таким уж однообразным", - добавляет историк.

Как раньше делали борщ

"Кутья - это способ прикоснуться к древней Руси, а может даже и к Скифам", - убежден Капранов.

Борщ получил название от свеклы (брщ), которая окрашивала его в красный цвет. Также варили юху - бульон из мяса или рыбы с крупами. Именно от этого слова происходит современное слово "уха".

Какая страна является родиной вареников

Хлеб, калачи, куличи, пироги и пирожки пекли в печах, как и сейчас. Вареники же пришли из Китая, как и уксус, который использовали для хранения продуктов.

"Украинцы тысячу лет назад жарили мясо на огне, просто они не называли это шашлыком или барбиком", - остроумно добавляет историк.

Как раньше хранили пищу

Масло делали из льна и конопли, уксус привезли из Китая. Еда хранилась с помощью засолки и маринования, что позволяло иметь запасы на зиму.

"Древним хозяйкам было из чего готовить, и они готовили", - заключает он.

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Это интересный украинский канал на котором представлены интересные видео по истории Украины, в частности об УПА, ОУН, казаках, символике (флаг, герб, гимн) и выдающихся деятелей.

Ведущие - братья Капрановы, известные украинские писатели, издатели, публицисты и общественные деятели.

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