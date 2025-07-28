'Будут спасать себя': стала известна причина, почему Европа не хочет давать ракеты Украине

Европейские страны затягивают с решением о предоставлении ракет Украине, и на это есть причина, считает Жданов.

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Стала известна причина, почему Европа не хочет давать ракеты Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основные тезисы Жданова:

Для разрушения экономики РФ Украина должна бить по российской нефтепереработке

Для таких ударов нужны ракеты, но Европа затягивает с решением о предоставлении ракет

Европе своя рубашка ближе к телу, и она будет спасать в первую очередь себя

Для того, чтобы "отключить" российскую экономику, Украина должна наносить удары по российской нефтепереработке. Но для такого шага нашему государству нужно соответствующее вооружение. В частности, Украине другие государства обещают ракеты, но не дают их.

Европа может созреть для такой передачи, но у нее нет таких запасов. Европейцам еще нужно раскручиваться. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

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"Например, Rheinmetall напрягается, как только может. Европа со всей своей экономической мощью только в 2026 году планирует выйти на 2 миллиона снарядов в год, а Россия 2 миллиона снарядов выпускает уже сейчас. Европейцы раскручиваются долго и медленно", - отметил Жданов.

Кроме этого, политика президента США Дональда Трампа, когда он начинает метаться из стороны в сторону, сеет хаос. Эксперт отметил, что когда Трамп сеет панику среди европейских стран, у них первым возникает желание проверять свои склады и вооружаться.

"А своя рубашка всегда ближе к телу: они смотрят на карту и думают, что время еще есть - еще Польша впереди, еще Словакия есть, еще Молдова там. Пока суть да дело, европейцы рассчитывают успеть еще миллион снарядов положить на склады. Дания и Нидерланды уже даже возобновили призыв женщин на срочную военную службу, немцы тоже возобновили призыв. Когда встанет вопрос, кого спасать первым, европейцы, конечно же, будут спасать себя. Поэтому не знаю, когда раздуплится Европа", - высказал свое мнение эксперт.

В то же время Жданов напомнил, что страны Балтии, которые знают, что такое Советский Союз, и реально понимают угрозу, помогают Украине - они готовы отдать последнюю рубашку.

"Эстония вон вышла из конвенции по запрету использования противопехотных мин и сейчас штабелями выкладывает эти мины, чтобы даже мышь со стороны России не проскочила. А мы только несколько дней назад вышли из этой конвенции. Четвертый год полномасштабной войны мы воюем без противопехотных мин! И мы хотим удержать позиции?", - подытожил эксперт.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ISW сообщили, что есть угроза для Запорожья - скоро оккупанты смогут бить по городу из артиллерии. Армия РФ недавно продвинулась к южной части Степногорска.

Напомним, Трамп объявил новый срок ультиматума РФ. Дональд Трамп напомнил о непрекращающихся ракетных ударах РФ по городам Украины.

Также ранее сообщалось, что у Путина пожаловались, что РФ "воюет одна против всего Запада" и отчитали Макрона. Лавров заявил, что во время холодной войны между РФ и США вроде бы существовало взаимное уважение, а сейчас его нет.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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