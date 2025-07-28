Угроза для Запорожья: скоро оккупанты смогут бить по городу из артиллерии — ISW

Армия РФ недавно продвинулась к южной части Степногорска.

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Оккупанты приближаются к позициям, с которых смогут бить по Запорожью из артиллерии / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

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Что происходит на Запорожском направлении

Чем опасно продвижение РФ на 5 км

Российская оккупационная армия продвинулась на западе Запорожской области. Как говорится в отчете Института изучения войны, враг пытается продвинуться в зону досягаемости артиллерийского огня города Запорожье.

Эксперты ISW пишут, что геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к Южному Степногорску (к западу от Орехова).

видео дня

"Российские войска в настоящее время находятся в семи километрах от Приморского (к северо-западу от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (к северу от Степногорска)", - говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что продвижение примерно на пять километров в направлении любого из этих населенных пунктов позволит россиянам обстреливать Запорожье из артиллерийских установок.

Запорожская область / understandingwar.org

Запорожская область - последние новости

Как писал Главред, Вооруженные силы Украины успешно выбили российские войска с укрепленных позиций в Запорожской области. В то же время украинские защитники продвинулись вперед в этом районе. Об этом 27 июля сообщил 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ.

26 июля сообщалось, что украинские Силы обороны демонстрируют хорошие результаты на юге, а именно на Запорожском направлении. В частности, в районе Каменского украинским защитникам удалось оттеснить врага с севера населенного пункта и из района Плавней.

Ранее военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил, что не стоит игнорировать возможную подготовку России к масштабному наступлению в Запорожской области, однако это направление является сложным для противника из-за логистических трудностей.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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