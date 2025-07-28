"Будет накрыт стол мира": Эрдоган внезапно заговорил о завершении войны

Что известно:
- Эрдоган готовит "мирные переговоры" для РФ и Украины
- Турция хочет завершения войны в Украине
Украина и РФ могут договориться о завершении войны. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hurriyet.
Он уже готовит "стол мира" в Турции. Эрдоган утверждает, что он активизировал дипломатические усилия ради мира. Сама же Анкара "придерживается политики, выступающей за мир".
"Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции - и эта кровопролитная война будет завершена", - сказал Эрдоган.
Третий раунд переговоров в Стамбуле - главное
Как писал Главред, 23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.
Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.
Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.
Также стороны обсудили вопрос обмена военнопленных и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.
Другие новости:
- Санкции затронули не только РФ: кто из пособников Кремля вошел в список
- "Бить, бить и еще раз - бить": у Зеленского оценили новый дедлайн Путину от Трампа
- Китай обиделся на действия Украины: требуют "немедленно исправить ошибку"
О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган
Редже́п Тайи́п Эрдо́ган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.
Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред