"Будет накрыт стол мира": Эрдоган внезапно заговорил о завершении войны

Турция хочет, чтобы война в Украине закончилась, говорит Эрдоган.

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Эрдоган готовит мирные переговоры между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, Фото: REUTERS

Что известно:

Эрдоган готовит "мирные переговоры" для РФ и Украины

Турция хочет завершения войны в Украине

Украина и РФ могут договориться о завершении войны. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hurriyet.

Он уже готовит "стол мира" в Турции. Эрдоган утверждает, что он активизировал дипломатические усилия ради мира. Сама же Анкара "придерживается политики, выступающей за мир".

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"Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции - и эта кровопролитная война будет завершена", - сказал Эрдоган.

Третий раунд переговоров в Стамбуле - главное

Как писал Главред, 23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.

Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.

Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Также стороны обсудили вопрос обмена военнопленных и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.

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О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган Редже́п Тайи́п Эрдо́ган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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