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Без химии и усилий: одно копеечное средство уберет всю медведку с огорода

Мария Николишин
28 июля 2025, 16:49
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С медведкой трудно бороться, но есть один действенный и проверенный способ.
Без химии и усилий: одно копеечное средство уберет всю медведку с огорода
Как бороться с медведкой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

  • Откуда появляются медведки на огороде
  • Что помогает ее уничтожить

Медведка - один из самых опасных вредителей огородных культур. Что важно, от нее очень трудно избавиться.

Главред решил разобраться, откуда берется медведка на огороде.

видео дня

Почему появляется медведка

Медведка активно роет землю днем, уничтожая растения, встречающиеся на своем пути. В ночной период она появляется на поверхности земли, чтобы найти для себя новые территории, богатые на источники питания.

Определить наличие на участке медведки практически невозможно. Однако, наличие отверстий, а также рыхлых валиков на поверхности земли, является явным признаком присутствия на участке вредителя. Особенно хорошо они заметны после дождя.

Для чего нужна медведка в природе

Когда медведка прорывает ходы в почве, она улучшает ее воздухо- и водопроницаемость, что способствует лучшему росту растений. Также она поедает других беспозвоночных огородных вредителей, ведь животная пища составляет около 40% ее рациона.

Без химии и усилий: одно копеечное средство уберет всю медведку с огорода
Когда активны вредители / Инфографика: Главред

Чего боится медведка на огороде

На YouTube-канале Matla Flowers рассказали, что хорошим средством, которое может уничтожить медведку, является яичная скорлупа. Ее нужно хорошо измельчить и закопать в грядках. Если участок очень большой, скорлупу можно просто рассыпать.

"Медведка очень любит яичную скорлупу, но, оказывается, что ее желудок не может ее переварить. И из-за того, что скорлупа раздражает кишечник, медведка от этого погибает", - говорится в видео.

Как бороться с медведкой - видео:

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Об источнике: Matla Flowers

Matla Flowers - канал на YouTube, который дает практические рекомендации, как выращивать растения, как следить за садом и огородом, как ухаживать за рассадой и цветами. На данный канал уже подписалась более 31 тысячи пользователей.

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