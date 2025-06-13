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Отпугнет всех вредителей: эксперт призвал расставить кожуру одного овоща в саду

Мария Николишин
13 июня 2025, 04:30
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Оказывается, что огурцы не только вкусные, но и действенные против вредителей.
Отпугнет всех вредителей: эксперт призвал расставить кожуру одного овоща в саду
Почему кожуру огурца расставляют в саду / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как можно использовать кожуру от огурца
  • Какой овощ отпугивает вредителей

Огурец - популярный овощ, который используется для различных салатов или блюд. Кроме того, многие едят их без кожуры. Но выбрасывать ее не нужно, есть гораздо лучшее применение таким отходам.

Главред решил разобраться, что можно сделать с кожурой огурца.

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Почему кожуру огурца расставляют в саду

Как пишет express.co.uk, садоводов призывают размещать кожуру огурцов в садах этим летом по одной интересной причине.

В частности, эксперт по садоводству Крис Боннетт говорит, что этот продукт может помочь отпугивать вредителей и защитить сад от повреждений.

"Как садоводу, это может быть очень обидно, когда появляются вредители и портят ваши растения, за которыми вы ухаживали месяцами. Поэтому очень важно сделать все возможное, чтобы защитить их. И это можно сделать с помощью предметов, которые у вас уже есть дома", - говорится в сообщении.

Почему огурцы отпугивают вредителей

По словам эксперта, огурцы могут отпугивать насекомых своим вкусом и запахом.

"Огуречная кожура может быть эффективной для отпугивания муравьев и тли благодаря своей горечи и аромату. Просто рассыпьте свежую кожуру по краям сада", - говорит Крис.

Каких вредителей отпугивает кожура огурца

Есть пять распространенных вредителей, которые ненавидят огурцы:

  • Муравьи - эти вредители ненавидят горькую кожуру и сильный запах огурца.
  • Тля - некоторые садоводы сообщают, что огурцы могут помочь отпугнуть этих насекомых благодаря своим горьким соединениям и аромату.
  • Клещи - им не нравится естественная горечь и кислотность огурцов.
  • Осы - этим насекомым неприятен запах огурцов.
  • Чешуйница - эти влаголюбивые вредители не любят кислые и горькие качества огурца.
Отпугнет всех вредителей: эксперт призвал расставить кожуру одного овоща в саду
Когда активны вредители / Инфографика: Главред

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