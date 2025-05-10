Удивительное домашнее удобрение для огурцов: садовод развенчала популярный миф

Вы узнаете:
- Как приготовить удобрение для огурцов из дрожжей
- Эффективно ли удобрение с дрожжами для огурцов
Каждый садовод, который любит выращивать овощи, хотя бы раз обращался за помощью к Интернету, чтобы найти суперудобрение, которое поможет вырастить огромный урожай. Но все ли эти советы на самом деле действенные?
На Youtube-канале Classy Flowers рассказали о том, как сделать удобрение для огурцов в домашних условиях из дрожжей, и объяснили, помогают ли дрожжи расти огурцам.
Автор канала рассказала, что очень часто бывает, что рассада огурцов, высаженная весной на улицу, может "сидеть" пару недель, не проявляя признаков роста.
"Будучи любознательным человеком, я решила провести простой биологический эксперимент. Я высадила свои растения огурцов в конце мая, и с тех пор они упорно сидят и не растут. Скорее всего, из-за весенних колебаний температур и низкой биомассы корней. Я выбрала два растения примерно одинакового размера и сорта с одинаковой почвой и условиями освещения", - рассказала она.
По ее словам, эти два растения - хорошие кандидаты для эксперимента.
"Я просто хочу действительно понять, является ли этот метод дрожжей и сахара удивительным удобрением, как рекламируется, или это просто очередной садовый миф, ловко раскрученный на ютюбе", - добавила женщина.
Как правильно сделать удобрение из дрожжей
Садовод выбрала так называемый "бабушкин рецепт" подкормки огурцов и повторила его шаг за шагом.
Женщина смешала 10 литров воды со столовой ложкой дрожжей, одной столовой ложкой сахара и половиной стакана молока.
Все перемешала, дала немного постоять и начала поливать растения.
Детальнее у подобных рецептах домашних удобрений, читайте в материале: Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожая.
"Я подсчитывала количество листьев, измеряла длину, сравнивала цвет листьев, но контрольное растение не только росло синхронно с экспериментальным растением в начале, но в какой то момент даже начало расти быстрее. И завязи появились намного раньше, чем у экспериментального растения. Примерно через три с половиной недели после начала я решила прекратить эксперимент, потому что я абсолютно не заметила никакой существенной разницы между этими двумя растениями", - рассказала женщина.
"Я попалась на удочку и усвоила свой урок. Теперь я точно знаю, что это так называемое удивительное домашнее удобрение для огурцов - это всего лишь очередной обман. Это средство не заставит растения расти быстрее, удвоить урожай или защитить их от болезней. Это всего лишь популярный садовый миф", - добавила она.
Помогают ли дрожжи расти огурцам
Садовод также объяснила, почему удобрение из дрожжей для огурцов не работает.
Во-первых, одна столовая ложка дрожжей на 10 литров воды - это слишком низкая концентрация раствора для того, чтобы иметь существенное влияние на рост растений.
Во-вторых, хлебопекарные дрожжи - это одноклеточный грибок, который может быстро размножаться в благоприятных условиях. Хотя сами по себе дрожжи богаты витаминами, аминокислотами и микроэлементами, им также необходимо иметь источники питания для собственного размножения. Таким образом, живые клетки дрожжей будут конкурировать с почвенной микробиотой за питательные вещества.
"Я даже не понимаю, зачем в этом рецепте есть сахар и молоко. Например, для улучшения состава почвы я могу запросто использовать компостированную почву из компостной кучи и получить гораздо лучший результат", - добавила садовод.
Кроме того, нет никаких научных исследований по использованию пекарских дрожжей в качестве удобрения.
"Это так называемое домашнее удивительное удобрение - чистейший обман. Если у вас есть лишние дрожжи, то лучше испеките пирог", - резюмировала садовод.
Смотрите видео - Удобрение из дрожжей - правда или обман:
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Youtube-канал Classy Flowers
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Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.
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