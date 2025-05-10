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Удивительное домашнее удобрение для огурцов: садовод развенчала популярный миф

Анна Ярославская
10 мая 2025, 12:35
74
Говорят, что удобрение из дрожжей поможет вдвое увеличить урожай огурцов. Но так ли это на самом деле?
Удобрение с дрожжами для огурцов
Принесет ли пользу удобрение с дрожжами для огурцов? / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как приготовить удобрение для огурцов из дрожжей
  • Эффективно ли удобрение с дрожжами для огурцов

Каждый садовод, который любит выращивать овощи, хотя бы раз обращался за помощью к Интернету, чтобы найти суперудобрение, которое поможет вырастить огромный урожай. Но все ли эти советы на самом деле действенные?

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали о том, как сделать удобрение для огурцов в домашних условиях из дрожжей, и объяснили, помогают ли дрожжи расти огурцам.

Автор канала рассказала, что очень часто бывает, что рассада огурцов, высаженная весной на улицу, может "сидеть" пару недель, не проявляя признаков роста.

"Будучи любознательным человеком, я решила провести простой биологический эксперимент. Я высадила свои растения огурцов в конце мая, и с тех пор они упорно сидят и не растут. Скорее всего, из-за весенних колебаний температур и низкой биомассы корней. Я выбрала два растения примерно одинакового размера и сорта с одинаковой почвой и условиями освещения", - рассказала она.

По ее словам, эти два растения - хорошие кандидаты для эксперимента.

"Я просто хочу действительно понять, является ли этот метод дрожжей и сахара удивительным удобрением, как рекламируется, или это просто очередной садовый миф, ловко раскрученный на ютюбе", - добавила женщина.

Как правильно сделать удобрение из дрожжей

Садовод выбрала так называемый "бабушкин рецепт" подкормки огурцов и повторила его шаг за шагом.

Женщина смешала 10 литров воды со столовой ложкой дрожжей, одной столовой ложкой сахара и половиной стакана молока.

Все перемешала, дала немного постоять и начала поливать растения.

Как правильно сделать удобрение из дрожжей
Как правильно сделать удобрение из дрожжей / скриншот

Детальнее у подобных рецептах домашних удобрений, читайте в материале: Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожая.

"Я подсчитывала количество листьев, измеряла длину, сравнивала цвет листьев, но контрольное растение не только росло синхронно с экспериментальным растением в начале, но в какой то момент даже начало расти быстрее. И завязи появились намного раньше, чем у экспериментального растения. Примерно через три с половиной недели после начала я решила прекратить эксперимент, потому что я абсолютно не заметила никакой существенной разницы между этими двумя растениями", - рассказала женщина.

"Я попалась на удочку и усвоила свой урок. Теперь я точно знаю, что это так называемое удивительное домашнее удобрение для огурцов - это всего лишь очередной обман. Это средство не заставит растения расти быстрее, удвоить урожай или защитить их от болезней. Это всего лишь популярный садовый миф", - добавила она.

Помогают ли дрожжи расти огурцам

Садовод также объяснила, почему удобрение из дрожжей для огурцов не работает.

Во-первых, одна столовая ложка дрожжей на 10 литров воды - это слишком низкая концентрация раствора для того, чтобы иметь существенное влияние на рост растений.

Во-вторых, хлебопекарные дрожжи - это одноклеточный грибок, который может быстро размножаться в благоприятных условиях. Хотя сами по себе дрожжи богаты витаминами, аминокислотами и микроэлементами, им также необходимо иметь источники питания для собственного размножения. Таким образом, живые клетки дрожжей будут конкурировать с почвенной микробиотой за питательные вещества.

"Я даже не понимаю, зачем в этом рецепте есть сахар и молоко. Например, для улучшения состава почвы я могу запросто использовать компостированную почву из компостной кучи и получить гораздо лучший результат", - добавила садовод.

Кроме того, нет никаких научных исследований по использованию пекарских дрожжей в качестве удобрения.

"Это так называемое домашнее удивительное удобрение - чистейший обман. Если у вас есть лишние дрожжи, то лучше испеките пирог", - резюмировала садовод.

Смотрите видео - Удобрение из дрожжей - правда или обман:

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Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

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