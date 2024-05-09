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Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожая

Юрий Берендий
9 мая 2024, 20:23
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Весной и в начале лета овощи активно растут и нуждаются в большем количестве питательных веществ для роста. Главред выяснил, как сделать дрожжевое удобрение.
Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожая
Чем подкормить овощи весной - как сделать удобрение из дрожжей / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Подкормка овощей удобрениями весной и в начале лета является важной для обеспечения их здорового роста и развития. О том как правильно сделать удобрение из дрожжей и как подкармливать ими овощи рассказала автор YouTube канала "Сад и садовод" Валентина из Прикарпатья.

Чем полезно удобрение из дрожжей

По ее словам, дрожжи - это сам по себе замечательный продукт, который содержит в себе множество биологически активных веществ. Это и аминокислоты, фитогормоны, кальций, азот, органическое железо и многие другие питательные вещества. Дрожжи - это эффективное удобрение, которое подпитывает почву.

Как действует удобрение из дрожжей

Валентина указывает на то, что дрожжи - это гриб, который быстро растет.

"При брожении он выделяет большое количество азота, выделяет пузырьки, а азот - крайне необходим молодым растениям. Он способствует активному росту растений, укрепляет их корневую систему. Дрожжи помогают растениям хорошо усваивать все необходимые микроэлементы, которые есть в земле, и которые нужны растению для хорошего роста", - добавляет она.

Смотрите видео о том, как сделать удобрение из дрожжей:

Как сделать удобрение из дрожжей

Автор YouTube канала отмечает, что для того, чтобы сделать удобрение из дрожжей в домашних условиях необходимо:

  • 50 г живых дрожжей или 5 г сухих;
  • 5 ч. л. сахара;
  • 5 л. воды.

В какой пропорции смешивать концентрат удобрения с водой

Валентина объясняет, что дрожжи нужно размять и высыпать в кастрюлю, впоследствии добавили сахар и залить это небольшим количеством воды, чтобы лучше перемешать.

"Сахар нам нужен для того, чтобы ускорить брожение наших дрожжей. Еще раз размешиваем и ставим в теплое место, чтобы они себе подходили. Вода должна быть тепленькой. Просто в теплой воде лучше начинают работать дрожжи. После того, как закончился процесс брожения, мы наши дрожжи перелили в ведро. И будем готовить наш концентрат, который будем разводить в процентном соотношении 1 к 5", - указывает садовница.

В видео женщина разводит 2 литра полученного концентрата на 10 литров воды для получения раствора для подкормки огурцов.

Когда нужно подкармливать овощи дрожжами

Все растения нуждаются в периодической подкормке. Наличие в почве нужного количества питательных веществ - это залог хорошего роста, обильного цветения и плодоношения.

"Дрожжевую подкормку используют не более трех раз за сезон. Подкормка проводится вечером, в хорошо прогретую землю и в предварительно политую почву. Это обеспечит более глубокое проникновение действующих веществ", - резюмирует она.

Что известно о YouTube канале "Сад и Садовник"

YouTube канал "Сад и Садовник" - основан в мае 2020 года блогером Валентиной из украинского Прикарпатья. Женщина делится секретами ухода за растениями и рассказывает об эффективных методах увеличения урожая.

Когда нужно удобрять огурцы дрожжами

Автор YouTube канала "Жизнь в селе ??" Ирина указывает, что подкормку важно делать перед началом цветения и формирования завязи, ведь она поможет оживить почву, создать отличные условия для жизни и размножения почвенных бактерий.

По ее словам, подкормка дрожжами поможет огурцам расти вдвое быстрее.

"Кусты будут расти здоровыми и крепкими, корневая система, подпитанная природным стимулятором развивается быстро, устойчивость к болезням у растений повышается, урожай увеличивается", - указывает она.

Как приготовить удобрение из дрожжей и молока

Ирина отмечает, что для приготовления удобрения из дрожжей на молоке необходимо:

  • 1 пакетик сухих дрожжей (12 г) или живые дрожжи (24 г);
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 литр молока.

"Вообще советуем не использовать эту подкормку чаще, чем 3 раза за сезон, ведь излишнее количество удобрений может привести к большому количеству зелени и уменьшению плодоношения", - отмечает автор.

Кроме того, она отмечает, что перед внесением такой подкормки нужно обязательно полить огурцы или любые другие овощи.

Смотрите видео о том, как приготовить удобрение для огурцов из дрожжей и молока:

"Вообще желательно огурцы поливать теплой водой. После того, как мы полили огурцы водой, готовим наш раствор для подкормки. Берем 10 литров теплой воды и разбавляем это все хорошо помешивая. Поливаем из расчета на 1 куст, примерно пол-литра воды", - советует Ирина.

Также она добавляет, что такую подкормку можно завершить посыпав огурцы золой, ведь пепел содержит много калия, что очень нужно при образовании цветков и будущих плодов растения.

"Важно, чтобы пепел был сухим, ведь когда он постоит под дождем, пользы от него не будет", - резюмирует она.

Что известно о YouTube канале "Жизнь в селе ??"

YouTube канал "Жизнь в селе ??" - создан в январе 2022 года блогером Ириной. В описании о деятельности канала и его тематической направленности она отмечает, что он создан для демонстрации образа жизни украинцев в селе. Кроме того, автор видео часто делится советами по приготовлению пищи, уходу за домашними животными, обработке огорода и сада для увеличения урожая.

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