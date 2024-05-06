Когда и как правильно обрезать лаванду: секреты, которые обеспечат обильное цветение

Обрезка лаванды не только поддерживает состояние растения, но и помогает улучшить циркуляцию воздуха и предотвращает гниение корней и грибковую инфекцию.

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Как обрезать лаванду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Лаванду нужно обрезать, если вы планируете выращивать ее в своем саду длительное время. Обрезка продлит жизнь растения, сохранит привлекательную форму и обеспечит обильное цветение в следующем году.

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Необрезанная лаванда будет иметь непривлекательные узловатые ветви, на которых будет мало цветов. Если растение вырастет до этой стадии, то потом его будет очень трудно омолодить, пишет Express.co.uk.

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Эксперт по садоводству и директор Seed Barn Шейн Диббс поделился правильным методом обрезки лаванды и лучшим временем для этого.

Он предупредил: "Без надлежащей обрезки лаванда может одревеснеть и стать громоздкой, поэтому, чтобы сохранить растения компактными и привлекательными, лучше обрезать их ежегодно".

Лучше обрезать растения, как только цветы начинают увядать. По словам эксперта, идеальное время для этого - август-сентябрь после того, как растение закончит цвести. Это позволяет лаванде восстановиться к зиме и поощряет более пышный рост в следующем году.

Чтобы обрезать лаванду, для начала садоводам нужно иметь острый секатор. Это обеспечит ровный срез и не повредит растение. Подготовив сектор, удалите любые цветоносы, которые начали увядать, и обрежьте чуть выше листового узла.

Никогда не обрезайте лаванду сразу у новых листьев и у основания, поскольку ваше растение не будет расти и цвести из старой древесины. Обрежьте лаванду в форме горба, более широкого у основания, чтобы обеспечить равномерное распределение света и правильный поток воздуха. Это также поможет отвести воду от центра растения, таким образом уменьшая вероятность загнивания.

Шейн утверждает, что регулярная обрезка не только поддерживает растение в лучшем состоянии, но также помогает улучшить циркуляцию воздуха и помогает предотвратить такие заболевания, как корневая гниль и грибковые инфекции.

Не обрезайте лаванду после середины осени, иначе у вас могут появиться новые приросты, которые сломаются и погибнут в течение зимы, одновременно ослабляя растение.

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