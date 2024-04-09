Растения вянут и погибают: почему нельзя поливать цветы сверху

Погода на улице с каждым днем становится теплее, поэтому стоит позаботиться о растениях в вашем саду: подкормить, подлить, или вообще выкопать некоторые растения.
Опытный садовник Сабрина рассказала о том, как неправильно люди поливают свои растения, это даже может их убить. Она опубликовала в своем TikTok видео, где рассказала о самых распространенных ошибках хозяев во время полива растений, передает Mirror.
Она предупредила, что ошибка, которую она когда-то делала - полив цветов и растений сверху. Девушка рассказала, что полив над головой растения может способствовать бактериальным и грибковым заболеваниям. Стоит поливать растения, а особенно цветы, у его основания, чтобы убедиться, что оно здорово и получает нужное количество влаги.
Эксперт по садоводству также предупредила людей, чтобы избегали намачивания листьев растений, ведь это распространенная ошибка, которая может привести к преждевременной гибели ваших растений.
Она также рекомендует сажать бархатцы в саду, ведь они хорошо помогают привлекать хороших вредителей и помогают отпугивать плохих. Если вы хотите узнать о том, есть ли на вашем растении вредные комхи, стоит заглянуть под его листья. Если вы обнаружите яйца вредителей, просто удалите их с растений.
Специалист добавила, если вы будете придерживаться этих советов, это сэкономит ваше время и деньги, а также поможет иметь прекрасный и опрятный сад.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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