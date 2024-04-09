Растения вянут и погибают: почему нельзя поливать цветы сверху

Опытный садовод советует сажать бархатцы в саду, ведь они отлично помогают привлекать хороших насекомых.

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Как нельзя поливать цветы / коллаж: Главред, фото: unsplash

Погода на улице с каждым днем становится теплее, поэтому стоит позаботиться о растениях в вашем саду: подкормить, подлить, или вообще выкопать некоторые растения.

Опытный садовник Сабрина рассказала о том, как неправильно люди поливают свои растения, это даже может их убить. Она опубликовала в своем TikTok видео, где рассказала о самых распространенных ошибках хозяев во время полива растений, передает Mirror.

Она предупредила, что ошибка, которую она когда-то делала - полив цветов и растений сверху. Девушка рассказала, что полив над головой растения может способствовать бактериальным и грибковым заболеваниям. Стоит поливать растения, а особенно цветы, у его основания, чтобы убедиться, что оно здорово и получает нужное количество влаги.

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Эксперт по садоводству также предупредила людей, чтобы избегали намачивания листьев растений, ведь это распространенная ошибка, которая может привести к преждевременной гибели ваших растений.

Она также рекомендует сажать бархатцы в саду, ведь они хорошо помогают привлекать хороших вредителей и помогают отпугивать плохих. Если вы хотите узнать о том, есть ли на вашем растении вредные комхи, стоит заглянуть под его листья. Если вы обнаружите яйца вредителей, просто удалите их с растений.

Специалист добавила, если вы будете придерживаться этих советов, это сэкономит ваше время и деньги, а также поможет иметь прекрасный и опрятный сад.

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