УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Когда удобрять газон после зимы: двор поразит своим видом весной

Юлия Закрепа
13 февраля 2024, 18:36
Какое удобрение лучше вносить весной, чтобы сад имел яркий и ухоженный вид - Главред собрал полезные советы.
Когда удобрять газон после зимы: двор поразит своим видом весной
Удобрение для газона на весну / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Внесение удобрений на газон будет способствовать лучшему усвоению и ускорит рост качественной травы в вашем дворе. С помощью подкормки газона можно улучшить его внешний вид.

Блогер в своем Youtube-канале рассказала о том, как необходимо ухаживать за газоном весной и как правильно подкармливать, стричь траву. Уход очень важен для газона, поэтому стоит придерживаться определенных правил.

Чем подкормить газон в апреле

В начале весны стоит помочь траве восстановиться после зимних морозов. Важно дать почве больше полезных микроэлементов, чтобы активизировать рост нового газона.

Агрономы советуют использовать азот для подкормки газона - он очень хорошо влияет на регенерацию и увеличивает плотность травы. Азот - один из ключевых компонентов хлорофилла, который придает газону красивый изумрудный оттенок

Также весной стоит вносить в землю азотные удобрения такие, как сульфат аммония, карбамид, аммиачная селитра или нитроаммофоска. Если вы закладываете молодой газон, тогда отлично подойдет комплексное минеральное удобрение.

Для первой весенней подкормки газона стоит выбрать азотно-фосфорно-калийное удобрение. Известно, что оно эффективно улучшит плодородие газона в рулонах и будет стимулировать развитие корней. После подкормки на газоне будет заметен рост и озеленение травы. Комплексные удобрения для газона помогут улучшить состояние почвы, ведь будут хорошо удерживать влагу.

Как правильно разбрасывать удобрения на газон

  • Лучше всего удобрение рассыпать вручную - газон должен быть сухим. Агрономы советуют разбрасывать удобрение равномерно, чтобы не увеличить дозировку, ведь можно ухудшить ситуацию.
  • После подкормки газона необходимо обильно поливать его два раза в неделю по 20 минут.
  • Также стоит помнить, что не нужно косить траву, если она короче 5 см. Известный факт, что чем выше трава, тем лучше происходит в ней процесс фотосинтеза, то есть ваш газон становится зеленее.

Когда вносить Нитроаммофоску на газон

Для первой подкормки газона идеально подойдет конец марта или начало апреля. Нужно делать это тогда, когда полностью сошел снег, а земля прогрелась до +12°С.

Необходимо успеть подкормить газон весной до начала периода сильных и затяжных дождей. Через полтора месяца, в начале мая, когда рост газонной травы будет в активной фазе, рекомендуется провести повторную подкормку.

Смотрите видео о том, как ухаживать за газоном весной:

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
огород лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

19:49 Украина
В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

19:29 Синоптик
Боррель: эти месяцы будут решающими, РФ пойдет в новое наступление уже в марте

Боррель: эти месяцы будут решающими, РФ пойдет в новое наступление уже в марте

19:14 Украина
Все главные новости

Популярное

Яд не нужен: как навсегда избавиться от мышей в доме и во дворе 26009

Яд не нужен: как навсегда избавиться от мышей в доме и во дворе

Все очень быстро закончится : экс-полковник КГБ назвал цель Путина в войне 13594

"Все очень быстро закончится": экс-полковник КГБ назвал цель Путина в войне

Гороскоп на завтра 14 февраля 2024: Стрелецов подведет здоровье, Рыбам - повышение 11258

Гороскоп на завтра 14 февраля 2024: Стрелецов подведет здоровье, Рыбам - повышение

Кому улыбнется удача в 2024 году: три знака зодиака станут успешными, как никогда 8814

Кому улыбнется удача в 2024 году: три знака зодиака станут успешными, как никогда

Последние новости

19:54

Польские фермеры готовят полную блокаду границы с Украиной

19:49

ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

19:48

Как правильно заряжать Айфон: простые способы сохранить смартфон в целостиВидео

19:29

В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

19:14

Боррель: эти месяцы будут решающими, РФ пойдет в новое наступление уже в марте

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
19:14

Лунный календарь на 14 февраля: что принесет много счастья в этот день

19:10

У Путина в голове уже идет Третья мироваямнение

19:06

Вера Брежнева призналась, как пережила расставание с Константином Меладзе

18:41

Сырский назвал "прорывное" оружие на фронте и сравнил потери Украины и РФВидео

Реклама
18:39

Гельман рассказал, при каком условии начнется раскол в РФ

18:37

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый

18:36

Когда удобрять газон после зимы: двор поразит своим видом веснойВидео

18:29

"Цена бездействия": Байден обратился к Палате представителей из-за Украины

18:00

Эксперт по садоводству рассказала, как навсегда избавиться от сорняков

17:54

Трамп снова набросился на НАТО из-за Украины: сделал скандальное заявление

17:51

Взорвали ЗРК Бук РФ, оккупанты считают потери: детали "бавовны" под МариуполемФото

17:40

"Друзья Украины работают": в ГУР прокомментировали пожар на заводе "МиГ" в Москве

17:29

Вступление Украины в НАТО после саммита в июле: в США раскрыли планы Альянса

17:23

"Она меня раздражает": Приходько захейтила психолога Наталью Холоденко

16:59

Некоторым людям в Украине уже с весны повысят пенсии на тысячу грн: кому повезет

Реклама
16:51

Путин вдвое увеличит войска у границ с НАТО, растет угроза Третьей мировой – СМИ

16:47

СМИ выяснили, как Starlink попадают на фронт к русским

16:43

Фейк о "потерях" ВСУ у Селидово: бригадный генерал разнес ИПСО россиян

16:33

Лопес за громадные деньги спела и сплясала в Дубае в окружении путинистов

16:20

Почему нельзя промывать макароны: секрет, который знают не все

16:20

РФ может воевать без производства техники 3 года: в Reuters объяснили детали

16:09

Максим Галкин показал редкий отдых с 10-летними близнецами от Аллы ПугачевойВидео

15:59

ВСУ укрепляют плацдарм в Крынках: морпехи подняли еще один флаг УкраиныВидео

15:58

"Нет возможностей удерживать Авдеевку": ВСУ получили мощное подкрепление - спикер 110-й ОМБр

15:49

В Кремле испугались выпускать Путина на дебаты и придумали нелепую отговорку

15:47

Украинская актриса откровенно рассказала, почему колеблется стать матерью

15:46

Появилась реакция Зеленского на решение Сената США о помощи Украине

15:24

Ночует у нее: Тома Круза и российскую модель таки уличили в отношениях

15:10

"Не поможет Украине": Маск зашкварился скандальным заявлением о войне и о Путине

14:59

Как удалить стойкие пятна с ковра с помощью пива: результат удивит

14:59

Самые большие потери за сутки с начала года: Тарнавский о ситуации на фронте

14:56

Польский министр извинился за высыпанное зерно, но обвинил Украину в "эмоциональности"

14:54

"Поощрение агрессии РФ против НАТО": республиканцы разнесли заявление Трампа

14:34

"Может длиться годами": немецкий эксперт назвал несколько сценариев продолжения войны

14:07

Димопулос увидела "другой уровень правды" после семинара у россиянина

Реклама
13:59

До войны 10 лет: Россия наращивает войска на границах с НАТО - разведка Эстонии

13:59

Легко и быстро: повар рассказал, как приготовить идеальные блины на Масленицу

13:57

"Они должны находить работу": каких переселенцев оставят без выплат с 1 марта

13:42

Церковный праздник 14 февраля: стрижку и маникюр нужно отложить

13:37

Как понять, что кот вас любит: подает необычные знакиВидео

13:28

Любовник-альфонс предательницы Ани Лорак высказался про их роман

13:16

Там делают самолеты, из которых РФ бьет по Украине: в Москве горит завод МиГВидео

13:06

Могут ли войска РФ нанести массированный удар 24 февраля: в ВСУ объяснили ситуацию

12:58

Помощь Украине от США на $60 млрд: Сенат окончательно поддержал законопроект

12:46

Что можно сделать из пятилитровой баклажки: 5 поделок, которые упростят жизнь

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять