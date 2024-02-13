Когда удобрять газон после зимы: двор поразит своим видом весной

Какое удобрение лучше вносить весной, чтобы сад имел яркий и ухоженный вид - Главред собрал полезные советы.

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Удобрение для газона на весну / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Внесение удобрений на газон будет способствовать лучшему усвоению и ускорит рост качественной травы в вашем дворе. С помощью подкормки газона можно улучшить его внешний вид.

Блогер в своем Youtube-канале рассказала о том, как необходимо ухаживать за газоном весной и как правильно подкармливать, стричь траву. Уход очень важен для газона, поэтому стоит придерживаться определенных правил.

Чем подкормить газон в апреле

В начале весны стоит помочь траве восстановиться после зимних морозов. Важно дать почве больше полезных микроэлементов, чтобы активизировать рост нового газона.

Агрономы советуют использовать азот для подкормки газона - он очень хорошо влияет на регенерацию и увеличивает плотность травы. Азот - один из ключевых компонентов хлорофилла, который придает газону красивый изумрудный оттенок

Также весной стоит вносить в землю азотные удобрения такие, как сульфат аммония, карбамид, аммиачная селитра или нитроаммофоска. Если вы закладываете молодой газон, тогда отлично подойдет комплексное минеральное удобрение.

Для первой весенней подкормки газона стоит выбрать азотно-фосфорно-калийное удобрение. Известно, что оно эффективно улучшит плодородие газона в рулонах и будет стимулировать развитие корней. После подкормки на газоне будет заметен рост и озеленение травы. Комплексные удобрения для газона помогут улучшить состояние почвы, ведь будут хорошо удерживать влагу.

Как правильно разбрасывать удобрения на газон

Лучше всего удобрение рассыпать вручную - газон должен быть сухим. Агрономы советуют разбрасывать удобрение равномерно, чтобы не увеличить дозировку, ведь можно ухудшить ситуацию.

После подкормки газона необходимо обильно поливать его два раза в неделю по 20 минут.

Также стоит помнить, что не нужно косить траву, если она короче 5 см. Известный факт, что чем выше трава, тем лучше происходит в ней процесс фотосинтеза, то есть ваш газон становится зеленее.

Когда вносить Нитроаммофоску на газон

Для первой подкормки газона идеально подойдет конец марта или начало апреля. Нужно делать это тогда, когда полностью сошел снег, а земля прогрелась до +12°С.

Необходимо успеть подкормить газон весной до начала периода сильных и затяжных дождей. Через полтора месяца, в начале мая, когда рост газонной травы будет в активной фазе, рекомендуется провести повторную подкормку.

Смотрите видео о том, как ухаживать за газоном весной:

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