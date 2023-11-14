Невероятная оптическая иллюзия для избранных: единицы могут найти кошку в саду

Только очень наблюдательные люди могут заметить кошку в саду за 7 секунд.

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А вы сможете найти кота в саду за 7 секунд? / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Reddit,

Оптические иллюзии - это визуальные образы, созданные таким образом, чтобы обмануть наш мозг. Их также называют визуальными иллюзиями и часто используют в качестве простых тестов интеллекта в поп-культуре.

Они полезны для исследований в области психологии, нейробиологии и других областей науки. Они помогают изучать то, как работает зрительная система и как мозг обрабатывает входные сигналы.

А вы сможете найти кота в саду за 7 секунд? / фото: Reddit

На изображении выше перед читателями изображена сцена в саду. Задача состоит в том, чтобы заметить кошку в саду за 7 секунд, пишет jagranjosh.

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С первого взгляда заметить его нелегко. Эта задача - простой тест, который проверит, насколько хорошо вы владеете навыками наблюдения.

Аплодируем очень наблюдательным читателям, которые сумели заметить кота в пределах установленного времени. У вас отличная наблюдательность. Те, кто не смог найти кошку, могут проверить решение ниже.

Правильный ответ / фото: Reddit

Кота можно увидеть в левой части изображения, он прячется внутри каменного вольера.

Если вам понравилась эта задача с оптической иллюзией, обязательно попробуйте еще несколько задач.

Эта оптическая иллюзия - настоящий тест на остроту зрения и внимание. Только те, у кого исключительная острота зрения, смогут распознать среди мишек собаку.

Кроме того, Главред рассказывал об увлекательной оптической иллюзии. Попробуйте определить цифру "5", которая скрыта среди группы букв английского алфавита " S " на рисунке. Только люди с высоким уровнем интеллекта могут обнаружить цифру "5" в течение 11 секунд.

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