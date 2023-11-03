Одна из самых сложных головоломок в мире: только гении способны её разгадать

Может ли это быть самой хитрой головоломкой всех времен? Каждый пятый человек уже отказался от попыток найти спрятанную клубнику на запутанном изображении.

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Только настоящие гении могут найти клубнику за 103 секунды в сложной головоломке / коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Решение головоломок может побудить ваш мозг работать по-другому и проверить зрение - эксперты хвалят их за то, что они помогают улучшить память. Считаете, что у вас острый ум? Эта головокружительная головоломка может проверить ваши способности, ведь это довольно сочная иллюзия, пишет Mirror.

Яркая головоломка предлагает вам найти спрятанную клубнику среди других разноцветных фруктов - и даже профессионалы в решении головоломок вынуждены ломать голову над этой задачей. По словам создателей головоломки из ICE Headshop, в среднем людям потребовалось 103 секунды, чтобы найти клубнику.

Сможете ли вы найти клубнику среди других фруктов? / фото: Ice Head Shop

Кое-кто даже махнул на это рукой - может, это самая хитрая головоломка всех времен? Почему бы вам не поставить таймер и не попробовать? Если вы считаете, что это совершенно невозможно - мы сообщили правильный ответ внизу.

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Попробуйте найти спрятавшуюся клубничку, и если вам будет трудно, переключите взгляд на левую часть изображения, в частности на красные вишни. Хитрая ягода почти незаметно сливается с красным цветом.

Если вы все еще ищете, не волнуйтесь, потому что многие люди пытались решить эту проблему, но теперь мы раскроем ответ, поэтому не прокручивайте страницу, если все еще хотите решить ее самостоятельно. Двое из пяти человек сдались, так что респект вам за решимость найти ответ.

Удалось ли вам её найти? Она была ловко спрятана среди красных вишен и фона, но она все равно была там. Она обведена на изображении ниже. Чем больше вы будете это делать, тем легче будут становиться подобные головоломки, а ваш глаз и разум станут острее.

Правильный ответ / фото: Ice Head Shop

Если вам понравилась эта головоломка-или вы чувствуете, что вам нужно немного попрактиковаться, почему бы не попробовать эту другую головоломку?

Готовы ли вы бросить себе вызов и проверить свое зрение? Попробуйте найти спрятанное число 248 за 6 секунд. Такой тест на внимательность не каждому под силу.

Кроме того, только люди с высоким IQ могут разрешить эту оптическую иллюзию. Только 3% людей могут заметить колокольчик, спрятанный среди ключей на картинке за 11 секунд.

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