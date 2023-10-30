УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Нереальный обман зрения: мало кому удается найти змею в этой оптической иллюзии

Алина Дембицкая
30 октября 2023, 20:28
Это изображение заставило тысячи взрослых чесать головы в попытке обнаружить скрытую змею на картинке.
головоломка
Мало кому удается найти змею в этой оптической иллюзии / Коллаж: Главред, фото: Bright Side, unsplash.com

Загадки, головоломки и оптические иллюзии – это увлекательные интеллектуальные вызовы, которые совершенствуют нашу логику, смекалку и творческое мышление. Кроме того, решение различных задач помогает снизить стресс и тревогу, ведь таким образом наше внимание отвлекается от обыденных проблем.

Как пишет JagranJosh, новая головоломка предлагает читателям найти змею, которая спрятана где-то среди кустов в джунглях. Это изображение заставило тысячи взрослых чесать головы в попытке обнаружить скрытую змею на картинке. У вас есть только 11 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Нереальный обман зрения: мало кому удается найти змею в этой оптической иллюзии
Попробуйте найти змею за 11 секунд / Bright Side

Удалось ли вам найти змею за 11 секунд? Если да, то вас можно считать настоящим гением! Эту задачу почти никому не удается решить за столь короткое время. И если вы относитесь к тем, кому не удалось найти правильный ответ, то не стоит расстраиваться, ведь регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные навыки.

видео дня

Если вы хотите самостоятельно решить эту головоломку, то предлагаем вам еще раз внимательно всмотреться в это изображение. Вы точно найдете змею, если не оставите без внимания каждую деталь. Ниже публикуем правильный ответ на эту головоломку.

Нереальный обман зрения: мало кому удается найти змею в этой оптической иллюзии
Правильный ответ / Bright Side

Напомним, ранее Главред рассказывал о самой сложной оптической иллюзии. Так, мало кому удается найти носок на картинке. У вас всего 7 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Также Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии. Только гений за 13 секунд найдет собаку среди кошек. Все кошки на изображении выглядят как инопланетяне. И среди забавных котов где-то ловко прячется собака. Попробуйте найти ее за 13 секунд.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

400 окупантов одним ударом: командующий ССО сообщил о результатах операций

400 окупантов одним ударом: командующий ССО сообщил о результатах операций

20:59 Украина
"Мы там присутствуем": генерал-майор анонсировал удары по заводам РФ по производству дронов

"Мы там присутствуем": генерал-майор анонсировал удары по заводам РФ по производству дронов

20:58 Украина
Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

19:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:28

Сергей Стерненко. Еврейский погром "антифашистов" Видеоблоги

21:21

Гороскоп на ноябрь 2023 для Весов: чем удивит последний месяц осениВидео

21:00

Кейс Махачкалы - будет ли это "чёрным лебедем"мнение

20:59

400 окупантов одним ударом: командующий ССО сообщил о результатах операций

20:58

"Мы там присутствуем": генерал-майор анонсировал удары по заводам РФ по производству дронов

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - ЭйдманСмерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - Эйдман
20:28

Нереальный обман зрения: мало кому удается найти змею в этой оптической иллюзии

20:11

Эту критическую ошибку допускают все: эксперт рассказал, как варить макароны

19:46

Гороскоп на ноябрь 2023 для Дев: прибыль, подарки и популярностьВидео

19:39

Кадры с ней облетели Сеть: из Авдеевки эвакуировали учительницу-пенсионерку с кошкойВидео

Реклама
19:34

Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

19:19

"Я давно живу с этим страхом": Зеленский рассказал, чем грозит перемирие с РФ

19:15

Дождь и сильный ветер: в Украину влетает новый шторм

19:10

Россия придумала новую схему для обстрелов Украинымнение

19:06

Молодая жена Мурата Налчаджиоглу высказалась про трудности в их жизни

18:59

В начале октября Украина требовала провести операцию по освобождению Горловки - Time

18:53

Военные базы США атаковали: Белый дом пригрозил Ирану решительными ударами

18:27

В бухтах Севастополя больше недели нет ракетоносителей, но "Калибры" выгружают

18:24

Координаты базы сдали: новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму

17:51

Стало известно, где пройдет прощание с Сергеем Сивохо

17:49

Прах Русланы Писанки обрел новое место упокоения - где перезахоронили артистку

Реклама
17:32

Мясо будет таять во рту: рецепт самого нежного ростбифа, о котором никто не зналВидео

17:23

Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении - Time

17:15

"Это провальная ошибка": генера-майор указал на проблемы оккупантов

16:58

Что находится за краем Вселенной: тайны космоса, которые ошеломят любого

16:51

Считаем шансы: как сорвать джекпот в лотерею и насколько это вероятно

16:49

Буданов назвал "умным": что известно о новом командующем РФ на Херсонщине

16:42

РФ несет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом - эксперт

16:41

"Убегают, как крысы": Ягун рассказал, кто из окружения Путина может его подставитьВидео

16:40

Самый эффектный салат из 3 продуктов Белое облако: необычный и очень вкусный рецептВидео

16:28

Опозорились на весь мир: в ХАМАС заявили о "взятии в плен" Медведчука

16:20

Дело 15 минут: как поднять ворс у старого ковра

16:20

Враг "мстит": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян на юге и в Крыму

15:47

Немку Шани Лук зверски убили боевики ХАМАС: смерть подтвердила мать

15:45

"Гениальный лайфхак": девушка показала, как закрыть бутылку вина без пробкиВидео

15:38

Весь салон в крови: россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, есть раненые

15:36

Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, ВСУ не оставят город

15:28

Какие деньги нельзя тратить 31 октября, чтобы не было беды: приметы дня

15:06

Кошки понимают человеческий язык: стали известны слова, на которые они реагируют

14:51

Коса будет до пояса: девушка поделилась 3 секретами, которые помогут отрастить длинные и здоровые волосы

14:43

Веселая головоломка для самых находчивых: надо найти кота за 8 секунд

Реклама
14:39

Оккупанты "похоронили" Виталия Козловского: позорный фейк про певца-воина

14:30

Не храните картофель и лук вместе: эксперты назвали причину

14:08

Визит Зеленского в Израиль: посол сообщил, когда он может состояться

13:57

"Вгрызлись в это направление": Гетьман раскрыл, чем важна Авдеевка для оккупантовВидео

13:43

Сырский – о ситуации на фронте: враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском

13:16

Эта иллюзия под силу лишь гениям: нужно найти хамелеона за 9 секунд

13:05

Витовская откровенно оценила позицию московской "молчуньи"-дочери Сумской

13:02

Гороскоп на ноябрь 2023 для Львов: прибыль и исполнение желанийВидео

12:58

LOBODA раскрыла секрет своего "замужества" и огромного кольца с бриллиантами

12:49

Потеря Крыма и "коридора" на юге: Ягун назвал фатальный удар для режима ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять