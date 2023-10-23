Головоломка, которая сведет с ума: нужно сосчитать цифры на изображении лица

Задача состоит в том, что нужно заметить как можно больше отдельных цифр на изображении.

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Мало кому удается сосчитать числа на изображении лица / Коллаж: Главред, фото: Bright Side, unsplash.com

Разнообразные загадки, головоломки и оптические иллюзии всегда привлекали внимание людей. Они стимулируют наше мышление, вызывая желание как можно быстрее найти ответ.

Издание JagranJosh предлагает читателям проверить свою наблюдательность и расшифровать очень сложную головоломку. Так, на рисунке изображено человеческое лицо в виде цифр. Задача состоит в том, что нужно заметить как можно больше отдельных цифр на изображении. У вас есть всего 7 секунд, чтобы найти все скрытые цифры. Чем больше цифр вы заметите, тем выше ваш уровень IQ.

Попытайтесь посчитать числа / Bright Side

Удалось ли вам отыскать все цифры? Подсказываем: должно быть 9 отдельных цифр. Если вы все их нашли, можете гордиться собой, ведь у вас действительно высокий уровень IQ. Кроме того, вашей остроте зрения и наблюдательности можно только позавидовать.

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Если 9 цифр найти не удалось, то предлагаем вам внимательно посмотреть на изображение. Вы обязательно найдете все цифры, если вы сосредоточитесь. Ниже мы публикуем правильный ответ на эту головоломку.

Правильный ответ / Bright Side

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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