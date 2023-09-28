Безумная головоломка: только 1% людей может заметить обезьяну за 9 секунд

Только самые умные и внимательные люди могут идентифицировать обезьяну за отведенное время.

https://glavred.info/life/bezumnaya-golovolomka-tolko-1-lyudey-mozhet-zametit-obezyanu-za-9-sekund-10504354.html Ссылка скопирована

Мало кому удается найти обезьяну за 9 секунд / Коллаж: Главред, фото: Bright Side , unsplash.com

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии – это увлекательный феномен, где реалистическое смешивается с воображаемым, и где наши глаза могут обмануть разум. Они считаются одним из самых простых способов проверить уровень интеллекта и внимательности человека. Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать головы, ведь не каждый может ее сразу разгадать.

Как рассказывает JagranJosh, на рисунке изображен зоопарк. Мужчина щелкает фотографии жирафов. Женщина и дети поражены, увидев животных. Мальчик кормит жирафа растениями. На этом рисунке также где-то ловко прячется обезьяна. Постарайтесь найти обезьяну как можно скорее, потому что у вас есть только 9 секунд, чтобы выполнить эту задачу.

Попробуйте найти обезьяну / Bright Side

Итак, вы заметили обезьяну за 9 секунд? Если да, то вы сертифицированный мастер головоломок, потому что только самые умные и внимательные люди могут идентифицировать обезьяну за отведенное время.

видео дня

Если вы не можете найти обезьяну на картинке, не волнуйтесь. Регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные способности. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

Правильный ответ / Bright Side

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.