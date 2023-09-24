Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 250 за 5 секунд

Новая головоломка заводит многих людей в тупик, поскольку справиться с ее решением не каждому по силам.

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Мало кому удается найти найти число 250 за 5 секунд / Коллаж: Главред, фото: JagranJosh, unsplash.com

В последнее время в Интернете полно забавных и сложных головоломок, которые могут помочь вам улучшить свои когнитивные навыки. Решая головоломки, вы тренируете свою логику, аналитические способности, а также творческое мышление. Такие упражнения могут улучшить вашу память, концентрацию и скорость реакции.

Как пишет JagranJosh, новая головоломка заводит многих людей в тупик, поскольку справиться с ее решением не каждому по силам. Так, на рисунке изображена сетка чисел. И среди этих чисел на сетке спрятано число 250. Постарайтесь найти скрытое число как можно скорее, потому что у вас есть только 5 секунд, чтобы выполнить эту задачу.

Попробуйте найти число 250 / JagranJosh

Эта задача не такая простая как может показаться на первый взгляд. Мало кому удается найти число 250 всего за 5 секунд. Если вам удалось это сделать, то, вероятно, ваш уровень IQ на довольно высоком уровне. К тому же вашей наблюдательности можно лишь позавидовать.

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Если число найти не удалось, то даем вам маленькую подсказку: в этой головоломке лишь один 0. Как только вы его найдете, вы сможете заметить число 250 поблизости.

До сих пор не можете понять, где на этом изображении число 250? Не волнуйтесь, вот еще один совет: вместо того, чтобы смотреть на строки и столбцы горизонтально или вертикально, попробуйте другую перспективу. Просканируйте цифры по диагонали.

Однако, если вы все еще не можете найти число, не беспокойтесь, потому что эта задача действительно очень сложная. Вы можете проверить решение ниже, чтобы увидеть, где находится число 250 на этом рисунке.

Правильный ответ / JagranJosh

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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