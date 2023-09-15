Безумная головоломка для гениев: надо найти фламинго среди цветов за 7 секунд

На просторах Интернета появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться.

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Мало кому удается найти фламинго / Коллаж: Главред, фото: JagranJosh, unsplash.com

Головоломки пользуются широкой популярностью как среди детей, так и среди взрослых. Эти увлекательные задачи очень полезны для нашего мозга, ведь они развивают когнитивные навыки, такие как логическое мышление, наблюдательность и креативность.

Как пишет JagranJosh, на просторах Интернета появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться. Так, на рисунке можно увидеть много цветов. И где-то среди цветов прячется фламинго. Задача для читателей – найти фламинго за 7 секунд.

Попробуйте найти фламинго / JagranJosh

Только самые осторожные могут заметить фламинго за 7 секунд. Вам удалось это сделать? Если да, то вы очень внимательны, ведь не каждый может так быстро решить эту задачу. Если фламинго найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на изображение и проанализировать каждую деталь. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

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Фламинго можно увидеть в нижней части изображения. Наличие большого количества розовых цветов на розовом фоне затрудняет распознавание птицы, потому что она также имеет розовый цвет. На рисунке ниже фламинго обведено кружком.

Правильный ответ / JagranJosh

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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