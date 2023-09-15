УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Безумная головоломка для гениев: надо найти фламинго среди цветов за 7 секунд

Алина Дембицкая
15 сентября 2023, 23:55 обновлено 16 сентября, 00:11
16
На просторах Интернета появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться.
головоломка
Мало кому удается найти фламинго / Коллаж: Главред, фото: JagranJosh, unsplash.com

Головоломки пользуются широкой популярностью как среди детей, так и среди взрослых. Эти увлекательные задачи очень полезны для нашего мозга, ведь они развивают когнитивные навыки, такие как логическое мышление, наблюдательность и креативность.

Как пишет JagranJosh, на просторах Интернета появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться. Так, на рисунке можно увидеть много цветов. И где-то среди цветов прячется фламинго. Задача для читателей – найти фламинго за 7 секунд.

Безумная головоломка для гениев: надо найти фламинго среди цветов за 7 секунд
Попробуйте найти фламинго / JagranJosh

Только самые осторожные могут заметить фламинго за 7 секунд. Вам удалось это сделать? Если да, то вы очень внимательны, ведь не каждый может так быстро решить эту задачу. Если фламинго найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на изображение и проанализировать каждую деталь. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

видео дня

Фламинго можно увидеть в нижней части изображения. Наличие большого количества розовых цветов на розовом фоне затрудняет распознавание птицы, потому что она также имеет розовый цвет. На рисунке ниже фламинго обведено кружком.

Безумная головоломка для гениев: надо найти фламинго среди цветов за 7 секунд
Правильный ответ / JagranJosh

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

РФ будет получать ракеты и снаряды миллионами: Жданов назвал союзников оккупантов

РФ будет получать ракеты и снаряды миллионами: Жданов назвал союзников оккупантов

23:45 Политика
США готовят мощный пакет для ВСУ: что известно о передаче супер-танков Abrams

США готовят мощный пакет для ВСУ: что известно о передаче супер-танков Abrams

22:53 Украина
Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене

Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене

22:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:55

Безумная головоломка для гениев: надо найти фламинго среди цветов за 7 секунд

23:45

РФ будет получать ракеты и снаряды миллионами: Жданов назвал союзников оккупантов

22:53

США готовят мощный пакет для ВСУ: что известно о передаче супер-танков Abrams

22:53

Родных не пускают: Игорю Николаеву поставили опасный диагноз

22:47

Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
22:32

В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Байдена: названа точная дата

22:10

Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на вторую половину сентября

20:59

Оккупантов выбивают из Клещиевки: у ВСУ новый прорыв на Донбассе

20:57

Трусить будет минимум 4 дня: в Украину ворвалась почти 8-бальная магнитная буря

Реклама
20:36

Вера, Надежда, Любовь 2023: дата праздника и что нужно сделать в этот день

20:10

Зеленский провел Ставку и сообщил о завершенных успешных спецоперацияхВидео

20:00

Астафьева показала живот и рассказала об идеальных отношениях

19:55

Риск остановки производства: действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии - Украинская бронетехника

19:51

"Без Андреевки не будет Бахмута": ВСУ - о важности освобождения населенного пункта

19:47

"Погиб смертью героя": на Запорожском направлении отошел в вечность молодой спортсмен

19:37

Что будет, если китайцы через КНДР начнут давать России оружиемнение

19:35

"Тяжелое состояние": всплыла информация об опасном диагнозе Кадырова

19:21

В Польше пригрозили "бессрочным" эмбарго на украинское зерно: известны условия

19:21

Как менялась Лиза Ющенко: фото до "тюнинга"

18:48

Без шансов для РФ: в ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе

Реклама
18:46

Врежет 9-градусная холодина: в каких регионах будут лить грозовые дожди

18:35

Какие знаки зодиака не изменяют: 3 самых верных партнера

18:27

Залужный заинтриговал "хорошими новостями" после встречи с западными партнерами

18:14

Будут как новые: домохозяйка открыла тайну, как отчистить кастрюли без мытья

18:13

Нестандартная загадка: лишь немногие найдут мальчика в комнате за 15 секунд

17:59

Дрон попал в корму, Самум дал крен: в Черном море подбит ракетный корабль РФ – СМИ

17:52

Как правильно подобрать специи: шпаргалка сочетания на все случаи

17:34

Как сказать на украинском "под открытым небом": Авраменко назвал благозвучный аналог

17:27

У хитрых хозяек даже самое сухое мясо тает во рту: вот в чем их секрет - рецептВидео

17:20

"Должны быть готовы": в "Укрэнерго" дали советы украинцам, как пережить зиму

17:10

"Список широкий": Жданов рассказал, какое оружие РФ хочет получить от КНДР

16:52

Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкой спецоперации

16:51

Путина могут вынудить ударить ядеркой по Украине, чтобы потом "сдуть" его - Жданов

16:40

Все, что вы хотели знать о груздях: виды, где искать и как засолить на зиму

16:36

Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью – WSJ

16:29

Как успокоить кошку во время течки: простые способы изгнать фурию из домашней любимицы

16:21

Украина вернула тела 51 погибшего украинского воина

16:13

Как на украинском назвать мини-маркет: Авраменко озвучил обворожительное слово

15:50

Шуфричу светит 15 лет за решеткой: детали подозрения и "находок" в доме нардепаФото

15:45

Путин заклянчил у Украины переговоры и разразился абсурдной "угрозой"

Реклама
15:40

"Может, когда хочет": Лорак поблагодарили за беспилотник в Евпатории

15:29

Что положить под подушку от плохих снов: 3 лучших оберега от кошмаров

15:28

Зимой Украина может столкнуться с российской армией нового образца - Жданов

15:19

Ефросинину приговорили к 7 годам лишения свободы в России

15:03

Что нужно взять в руки 17 сентября, чтобы отогнать злые силы: приметы и запреты

15:01

Весной сведут с ума любого: что положить в лунку при посадке тюльпанов осенью

14:49

РФ может готовить ракетный удар: в ВС предупредили об опасности и раскрыли детали

14:41

"Да вас таких убивать надо": в России оккупант швырнул гранату в детейВидео

14:14

Решение по Taurus – в течение 1-2 недель: ФРГ даст Украине дальнобойные ракеты

14:00

Оккупанты терроризируют гражданские судна в Черном море и сбрасывают авиабомбы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять