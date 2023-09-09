Нереальная оптическая иллюзия, которая сломает ваш мозг: надо найти лампу Аладдина

Новая оптическая иллюзия сводит многих людей с ума, поскольку справиться с ее решением просто невозможно.

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Мало кому удается найти лампу Аладдина / Коллаж: Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии всегда приводили людей в восторг своей загадочностью и способностью обманывать зрительное восприятие. Благодаря оптическим иллюзиям мы можем видеть, как наш мозг обрабатывает информацию и какие механизмы он использует для создания картины окружающего нас мира.

Как пишет JagranJosh, новая оптическая иллюзия сводит многих людей с ума, поскольку справиться с ее решением просто невозможно. Задача состоит в том, что нужно найти лампу Аладдина на рисунке. Утверждается, что только 2% людей могут справиться с этой задачей. Попробуйте и вы. Однако помните, что на поиски лампы отводится всего 11 секунд!

Попробуйте найти лампу Аладдина / Bright Side

Только гении могут заметить лампу Аладдина на этом изображении. Если вы смогли разгадать эту оптическую иллюзию, то вы хорошо умеете сосредотачиваться на более широкой картинке, определять закономерности и мыслить критически.

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Если вы не можете найти лампу Аладдина, не волнуйтесь. Регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные способности. Ниже публикуем правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

Если вы внимательно посмотрите на нижнюю левую часть изображения, вы увидите светящуюся золотую лампу Аладдина, скрывающуюся между объектами. Для вашего удобства мы выделили скрытую лампу Аладдина на изображении ниже.

Правильный ответ / светлая сторона

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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