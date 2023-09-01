Головокружительная оптическая иллюзия: мало кому удается найти обувь за 60 секунд

Мало кому удается справиться с этой задачей, ведь на ее выполнение отводится меньше минуты времени.

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Мало кому удается найти обувь за 60 секунд / Коллаж: Главред, фото: JagranJosh, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии всегда захватывали воображение людей со всего мира. Они вдохновляют нас задуматься о природе восприятия, вызывают удивление и вопросы о том, как наш мозг воспринимает и обрабатывает визуальную информацию.

Как пишет JagranJosh, новая оптическая иллюзия заводит многих людей в тупик, поскольку справиться с ее решением не каждому по силам. На рисунке изображен пляж, полный палаток, ковриков и тапочек. И где-то на пляже ловко прячется пара обуви, которую нужно как можно быстрее найти. Если вы можете сделать это менее чем за одну минуту, то вы настоящий гений!

Попробуйте найти обувь на картинке / JagranJosh

Удалось ли вам найти обувь? Если да, то можете гордиться собой, ведь у вас действительно высокий уровень IQ. Кроме того, вашей остроте зрения и наблюдательности можно только позавидовать.

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Если обувь найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на изображение. Попробуйте разделить картинку на части, чтобы не пропустить ни одной детали. Вы обязательно найдете обувь, если сосредоточитесь. Ниже публикуем правильный ответ на эту головоломку.

Правильный ответ / Джагранджош

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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