УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

Алина Дембицкая
30 августа 2023, 00:28 обновлено 30 августа, 00:28
16
В Сети появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться. Надо найти мишку, который ловко спрятался.
головоломка
Мало кому удается найти плюшевого мишку за 19 секунд / Коллаж: Главред, фото: Reassured , ua.depositphotos.com

Головоломки пользуются широкой популярностью как среди детей, так и среди взрослых. Эти увлекательные задачи очень полезны для нашего мозга, ведь они развивают когнитивные навыки, такие как логическое мышление, наблюдательность и креативность.

Как пишет JagranJosh, в Сети появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться. На картинке с синим фоном вы можете увидеть разнообразную одежду и другие предметы домашнего обихода. Среди всех этих вещей где-то ловко прячется плюшевый мишка. Постарайтесь найти его как можно скорее, потому что у вас есть только 19 секунд, чтобы выполнить эту задачу.

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд
Попробуйте найти плюшевого мишку / Reassured

Вы уже нашли плюшевого мишку? Если да, то вы очень внимательны, ведь не каждый может за 19 секунд решить эту задачу. Если мишку найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на изображение и проанализировать каждую деталь. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

видео дня

Плюшевый мишка прячется в левом углу изображения. На рисунке ниже он обведен кружком.

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд
Правильный ответ / Reassured

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:22 Украина
ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

21:48 Украина
Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

21:15 Мир
Все главные новости

Последние новости

00:28

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

00:01

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

29 августа, вторник
23:51

"Спасаюсь": Сумская оказалась в больнице

23:07

Тина Кароль сожгла Кремль на своём концерте

22:47

Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника - Daily Mail

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
22:44

Наталья Варлей впервые сделала заявление про войну в Украине

22:32

Слухи про роман правда?: экс-холостяка Заливако засекли на месте ДТП с Квитковой

22:22

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:20

"Такая суровая реальность": Черник ответил, могут ли мобилизовать всех украинцев

Реклама
21:48

ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

21:47

"Московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале

21:15

Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

21:03

"Безупречно": у Зеленского с сарказмом отреагировали на "тайные похороны" Пригожина

20:59

В Днепре патрульный застрелил мужчину: детали

20:39

Легендарная советская актриса госпитализирована с поражением мозга

20:34

Как убрать налет на языке: можно и в домашних условиях

20:31

Как назвать брелок на украинском: популяризатор языка озвучил колоритное слово

19:36

"Отбросили оккупантов": генерал раскрыл об успешном продвижении ВСУ на фронте

19:33

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

19:10

Где и как будут хоронить Пригожина и Уткинамнение

Реклама
18:30

Как сказать на украинском "по крайней мере": Авраменко отметил, какую ошибку делают все

17:54

В Полтаве блогер плюнул в ветерана войны и обматерил: полиция открыла делоВидео

17:39

Как разморозить курицу в воде: невероятно быстрый и безопасный способ

17:39

ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу ХерсонщиныВидео

17:31

Суженый примчится, как стрела: приметы, предвещающие быстрое замужество

17:28

Заворотнюк-старшая вышла в свет и с размахом отметила День рождения

16:53

"Военное положение в России": эксперт раскрыл, прибегнет ли Путин к всеобщей мобилизацииВидео

16:47

США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

16:41

Неудачники сентября-2023: астролог Росс назвал 4 знака, которых ждут проблемыВидео

16:26

Пролежит до весны: повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук

16:25

Девушка покрасила волосы буряком и показала, что из этого вышло

16:02

4 знаков зодиака ждет суперский сентябрь: астролог назвал счастливчиков месяцаВидео

16:00

Молоко не нужно: обладатель звезды Мишлен поделился рецептом идеального скрэмблаВидео

15:40

На украинских заправках подорожал бензин: сколько теперь стоит литр

15:20

Устранение Путина: эксперт раскрыл вероятный сценарий бунта силовиков в РФ

15:18

"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажемВидео

15:14

Женщина показала, что делать, если полотенца воняют даже после стирки

15:06

Уинстон Черчилль - цитаты о войне, о России и об удаче

14:55

В Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом – снова жара: где в сентябре ждать +36

14:51

София Ротару почтила украинских защитников

Реклама
14:28

Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

14:25

Только не на холодильник: куда нельзя ставить микроволновку

13:59

Что делать, если кот подмигивает: о чем говорит необычное поведение питомца

13:56

Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем

13:30

Пострадавшая в лакшери-ДТП с Квитковой заявила, что блогерша летела на красный свет

13:25

Что приносит в дом бамбук: необыкновенные свойства зеленого растения

13:03

В Израиле добились отмены гастролей российского театра "Ленком"

12:36

Только место в погребе занимает: что можно сделать из старого варенья

12:35

Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиковЭксклюзив

12:29

ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять