Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

В Сети появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться. Надо найти мишку, который ловко спрятался.

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Мало кому удается найти плюшевого мишку за 19 секунд / Коллаж: Главред, фото: Reassured , ua.depositphotos.com

Головоломки пользуются широкой популярностью как среди детей, так и среди взрослых. Эти увлекательные задачи очень полезны для нашего мозга, ведь они развивают когнитивные навыки, такие как логическое мышление, наблюдательность и креативность.

Как пишет JagranJosh, в Сети появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться. На картинке с синим фоном вы можете увидеть разнообразную одежду и другие предметы домашнего обихода. Среди всех этих вещей где-то ловко прячется плюшевый мишка. Постарайтесь найти его как можно скорее, потому что у вас есть только 19 секунд, чтобы выполнить эту задачу.

Попробуйте найти плюшевого мишку / Reassured

Вы уже нашли плюшевого мишку? Если да, то вы очень внимательны, ведь не каждый может за 19 секунд решить эту задачу. Если мишку найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на изображение и проанализировать каждую деталь. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

видео дня

Плюшевый мишка прячется в левом углу изображения. На рисунке ниже он обведен кружком.

Правильный ответ / Reassured

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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