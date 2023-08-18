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Невозможно разгадать без очков: только самые внимательные найдут шляпу ведьмы

Алина Дембицкая
18 августа 2023, 08:00
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У вас есть 17 секунд, чтобы заметить спрятанную шляпу ведьмы среди этих жутких кошек.
головоломка
Только самые внимательные справятся с этой головоломкой / Коллаж: Главред, фото: Perpetual Fostering, ua.depositphotos.com

Загадки, головоломки и оптические иллюзии – это увлекательные интеллектуальные вызовы, которые совершенствуют нашу логику, смекалку и творческое мышление. Кроме того, решение различных задач помогает снизить стресс и тревогу, ведь таким образом наше внимание отвлекается от обыденных проблем.

Как пишет JagranJosh, новая головоломка предлагает читателям найти шляпу. Так, на рисунке изображена куча котов, и если присмотреться, то можно увидеть шляпу ведьмы, спрятанную среди них. У вас есть 17 секунд, чтобы заметить спрятанную шляпу ведьмы среди этих жутких кошек.

Невозможно разгадать без очков: только самые внимательные найдут шляпу ведьмы
Попробуйте найти шляпу ведьмы / Perpetual Fostering

Удалось ли вам найти скрытую шляпу за 17 секунд? Если да, то вас можно считать настоящим гением! Эту задачу почти никому не удается решить за столь короткое время. И если вы относитесь к тем, кому не удалось найти правильный ответ, то не стоит расстраиваться, ведь регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные навыки.

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Если вы хотите самостоятельно решить эту головоломку, то предлагаем вам еще раз внимательно всмотреться в это изображение. Вы обязательно найдете шляпу, если не упустите из виду каждую деталь. Ниже публикуем правильный ответ на эту головоломку. Шляпа обведена кружочком.

Невозможно разгадать без очков: только самые внимательные найдут шляпу ведьмы
Правильный ответ / Perpetual Fostering

Напомним, ранее Главред рассказывал о самой сложной оптической иллюзии. Так, мало кому удается найти носок на картинке. У вас всего 7 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Также Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии. Только гений за 13 секунд найдет собаку среди кошек. Все кошки на изображении выглядят как инопланетяне. И среди забавных котов где-то ловко прячется собака. Попробуйте найти ее за 13 секунд.

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