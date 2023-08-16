Хитрая викторина из 15 вопросов произвела фурор: только люди с высоким IQ справятся

Пожалуй, каждый из нас хоть раз задумывался над уровнем своего IQ (коэффициент интеллекта). Однако настоящий тест на IQ нужно проходить от одного до двух часов, ответив примерно на 50 вопросов. Впрочем, в современной суматохе времени на прохождение теста просто не хватает. К счастью, создатель викторины Терри Стайн создал задание из 15 вопросов, которое, как он утверждает, определит, уровень вашего IQ, и которое намного быстрее выполнить, чем обычный тест.
Как пишет Mirror, если вы пройдете хитроумный тест Стейна, то уровень вашего IQ можете быть выше 151, что будет означать необычайный интеллект. По словам создателя викторины, если вы дадите правильный ответ на девять или более вопросов, то у вас высокий IQ, вы демонстрируете признаки умственной ловкости, интуитивности и творческого мышления.
Ниже вы найдете 15 вопросов с несколькими вариантами ответов. Попробуйте свои силы!
1. Когда меня умножают на любое число, сумма чисел в произведении всегда равна мне. Что я?
- 4
- 9
- 8
- 2
2. У фермера 86 кур. Все, кроме 6, погибли. Сколько осталось?
- 6
- 86
- 85
- 5
3. Какое самое распространенное связующее слово для кораблика и карточки?
- Море
- Колода
- Порт
- Гавань
4. Чему равно три пятых от 50?
- 35
- 20
- 25
- 30
5. Чему равен квадратный корень из 10 000?
- 10
- 100
- 110
- 1000
6. Какое из следующих английских слов написано правильно?
- Vacumm
- Ocurred
- Greatful
- Fulfill
7. 1/3 от 1/3 от 450 равно:
- 55
- 40
- 45
- 50
8. 12-летняя Мелинда в три раза старше Лизы. Сколько ей будет лет, когда она будет вдвое старше Лизы?
- 18
- 14
- 16
- 24
9. Вода для льда, как молоко для_____.
- Теленка
- Кофе
- Сливочного масла
- Коровы
10. Чему равен квадратный корень из 225?
- 25
- 15
- 52
- 22
11. 9/24 и 15/40 образуют пропорцию.
- Правда
- Ошибка
12. Где находится Либерия?
- Азия
- Африка
13. В пекарне было 3 пирога, разрезанных на восемь частей. Три четверти всех частей было продано. Сколько не продали?
- 6
- 8
- 9
- 12
14. У дерева есть земля, как у дымохода:
- Дым
- Дом
- Пожар
- Кирпич
15. Картина и скульптура в сумме стоят 1500 долларов. Картина стоит на 1000 долларов дороже скульптуры. Сколько стоит скульптура?
- 400 долларов
- 450 долларов
- 250 долларов
- 200 долларов
Вы справились с этой сверхсложной викториной? Если вы сомневаетесь в своих ответах, то ниже публикуем правильные ответы на этот тест:
- 9
- 6
- Колода
- 30
- 100
- Fulfill
- 50
- 16
- Сливочное масло
- 15
- Правда
- Африка
- 6
- Дом
- 250 долларов
Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.
Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.
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