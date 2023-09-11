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Безумная оптическая иллюзия: только гений может заметить число 73 за 4 секунды

Алина Дембицкая
11 сентября 2023, 23:55
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В этом тесте нам предлагается найти число 73 на рисунке, который содержит много чисел 78.
головоломка
Только гений может заметить число 73 / Коллаж: Главред, фото: Pinterest, unsplash.com

Оптические иллюзии – это интересный способ проверить свое зрительное восприятие и навыки решения проблем. Они могут заставить нас увидеть вещи, которых на самом деле нет, или наоборот – скрыть то, что находится перед нашими глазами.

Новая оптическая иллюзия заставила многих людей чесать голову, поскольку справиться с ее решением не каждому под силу. Как пишет JagranJosh, в этом тесте нам предлагают найти число 73 на рисунке, который содержит много чисел 78.

Чтобы найти число 73, вам понадобится острое зрение и быстрый ум. Вам также придется проявить терпение и настойчивость, так как поиск числа может занять некоторое время. Но помните, что у вас есть только 4 секунды, чтобы выполнить задачу!

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Безумная оптическая иллюзия: только гений может заметить число 73 за 4 секунды
Попробуйте найти число 73 / Pinterest

Если вы можете найти число 73 менее чем за 4 секунды, то у вас высокий зрительный интеллект и наблюдательность. Если вы не можете найти число 73, не волнуйтесь, потому что регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные способности.

Внимательно проверьте каждую строку и столбец. Помните, что оптические иллюзии играют с вашим зрением и умом. Если вы не можете разгадать эту оптическую иллюзию, то ниже публикуем правильный ответ.

Безумная оптическая иллюзия: только гений может заметить число 73 за 4 секунды
Правильный ответ / Pinterest

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

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