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Взрывная оптическая иллюзия: только гении могут найти пчелу в спальне за 7 секунд

Алина Дембицкая
5 сентября 2023, 00:11 обновлено 5 сентября, 00:11
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Новая оптическая иллюзия вызывает повышенный интерес у многих людей, потому что задача состоит в том, чтобы найти пчелу.
головоломка
Только гении могут найти пчелу в спальне за 7 секунд / Коллаж: Главред, фото: Bright Side , ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии считаются одним из самых простых методов определения уровня интеллекта человека. Люди, которые постоянно решают разнообразные задачи на наблюдательность, улучшают свои навыки решения проблем.

Как пишет JagranJosh, новая оптическая иллюзия вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти пчелу.

В этой иллюзии вы можете увидеть комнату, в которой спит девушка. Ее игрушки расставлены по всей спальне, а рисунки наклеены на стену. Через окно видна звездная ночь. Утверждается, что только 3% людей могут найти спрятанную пчелу на этом изображении. На выполнение этой задачи отводится всего 7 секунд.

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Взрывная оптическая иллюзия: только гении могут найти пчелу в спальне за 7 секунд
Попробуйте найти пчелу / Bright Side

Вы нашли пчелу за 7 секунд? Если да, то у вас впечатляющий уровень интеллекта! Однако если вдруг выполнить эту задачу не удалось, то не стоит расстраиваться. Просто уделите больше времени на выполнение этой задачи.

Вы хотите знать, где прячется пчела? Значит посмотрите ответ ниже.

Взрывная оптическая иллюзия: только гении могут найти пчелу в спальне за 7 секунд
Правильный ответ / светлая сторона

Напомним, ранее Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии – только гений может за 7 секунд найти женщину без бровей. Эту оптическую иллюзию создал музей Долорес Ольмедо. В ней вы можете увидеть картину, наполненную лицом известной мексиканской художницы Фриды Кало.

Также Главред рассказывал о сногсшибательном тесте на IQ – только гении найдут человека без маски на безумной оптической иллюзии. Так, на рисунке изображена группа мужчин в офисном здании. Все они в масках. Однако на рисунке где-то есть один человек без маски.

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