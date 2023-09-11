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Безумная головоломка для мудрецов: надо найти странный эмодзи-сердечко за 5 секунд

Алина Дембицкая
11 сентября 2023, 00:39 обновлено 11 сентября, 00:39
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На первый взгляд, все смайлики-сердечки кажутся похожими, но среди них есть один, который отличается от других.
головоломка
Только гении справятся с этой головоломкой / Коллаж: Главред, фото: YouTube, ua.depositphotos.com

Головоломки и оптические иллюзии – отличный способ проверить свою наблюдательность, а также способность решать сложные задачи. Эти задачи часто содержат скрытые элементы или узоры, которые трудно обнаружить с первого взгляда.

Как пишет JagranJosh, новая головоломка предлагает читателям найти странный эмодзи. Так, на рисунке изображено эмодзи-сердечки. На первый взгляд, все смайлики-сердечки кажутся похожими, но среди них есть один, который отличается от других. Нужно внимательно посмотреть на изображение и за 5 секунд заметить странный эмодзи-сердце.

Безумная головоломка для мудрецов: надо найти странный эмодзи-сердечко за 5 секунд
Попробуйте найти странный смайлик / YouTube

Удалось ли вам найти странный смайлик за 5 секунд? Если это так, то вы можете гордиться своим успехом, поскольку это свидетельствует о высоком уровне вашего интеллекта. Ваша острота зрения и наблюдательность действительно впечатляют, и это то, чем можно только восхищаться.

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Если вам до сих пор не удалось разгадать эту головоломку, то обратите внимание на рисунок ниже, чтобы узнать правильный ответ. Странное сердце можно увидеть сверху в первой строке.

Безумная головоломка для мудрецов: надо найти странный эмодзи-сердечко за 5 секунд
Правильный ответ / YouTube

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

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