УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд

Алина Дембицкая
24 сентября 2023, 00:01 обновлено 24 сентября, 00:01
Эту потрясающую оптическую иллюзию почти никому не удается решить за такое короткое время.
Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд
Надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд / Коллаж: Главред, фото: Bright Side , unsplash.com

Загадки, головоломки и оптические иллюзии – это увлекательные интеллектуальные вызовы, которые совершенствуют нашу логику, смекалку и творческое мышление. Кроме того, решение различных задач помогает снизить стресс и тревогу, ведь таким образом наше внимание отвлекается от обыденных проблем.

Как пишет JagranJosh, новая головоломка предлагает читателям найти леденец. Так, на рисунке изображено много разноцветного мороженого. Среди мороженого спрятан леденец. У вас есть только 6 секунд, чтобы заметить леденец. Поэтому поспешите!

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд
Попробуйте найти леденец / Bright Side

Удалось ли вам найти леденец за 6 секунд? Если да, то вас можно считать настоящим гением! Эту задачу почти никому не удается решить за столь короткое время. И если вы относитесь к тем, кому не удалось найти правильный ответ, то не стоит расстраиваться, ведь регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные навыки.

видео дня

Если вы хотите самостоятельно решить эту головоломку, то предлагаем вам еще раз внимательно всмотреться в это изображение. Вы точно найдете леденец, если не оставите без внимания каждую деталь. Ниже публикуем правильный ответ на эту головоломку.

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд
Правильный ответ / светлая сторона

Напомним, ранее Главред рассказывал о самой сложной оптической иллюзии. Так, мало кому удается найти носок на картинке. У вас всего 7 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Также Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии. Только гений за 13 секунд найдет собаку среди кошек. Все кошки на изображении выглядят как инопланетяне. И среди забавных котов где-то ловко прячется собака. Попробуйте найти ее за 13 секунд.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:34 Украина
Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

20:49 Украина
Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

19:27 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

00:01

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд

23 сентября, суббота
23:34

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:30

Умерла мама Кузьмы Скрябина

23:13

"Вы нас обманули": в РФ официально заявили, что продолжат убивать украинцев

22:43

Маск не выключал Starlink перед ударом ВСУ по ЧФ РФ: Буданов рассказал, как все было

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
22:11

Штормить будет почти 10 дней: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

21:24

Шольц пригрозил пограничным контролем: между Польшей и ФРГ вспыхнул скандал

20:49

Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

19:56

Личная армия Кадырова опасна для Кремлямнение

Реклама
19:43

"РФ отчаянно будет атаковать": Арестович рассказал, сколько продлится война в Украине

19:27

Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

19:15

Буданов – о пролете БПЛА возле резиденции Путина: хороший маршрут на Москву

18:49

Молитва, которая творит чудеса: Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего

18:32

Собчак прокомментировала вторую беременность

18:23

Как сказать на украинском "первый блин комом": Авраменко дал ответ

18:19

Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по СевастополюВидеоблоги

17:57

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:56

Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

17:49

Зачем добавлять соду в вино: решение популярной проблемы найдено

17:03

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

Реклама
16:35

"Переживаю за жизнь свою и отца": пострадавший от побоев в ТЦК рассказал новые детали

16:27

Как хранить недозрелые помидоры: два способа "дозреть" плоды

16:12

"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

15:57

Куда девать опавшие яблоки: несколько решений для вашего участка

15:19

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:08

Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября: Раку – встреча, Весам - новости

15:05

"Путин расстроится": Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

14:57

Что нужно сделать 25 сентября, чтобы привлечь счастье: приметы и запреты дня

14:49

Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании

14:46

У украинцев мозг в опасности: врач назвала мощное оружие против Альцгеймера

14:21

Россия может готовить провокации у границ Харьковщины и Сумщины – ВСУ

13:57

У вас высокий IQ, если найдете 3 хитрых отличия между корзинами редиса всего за 9 секунд

13:46

Британия и РФ полтора года ведут тайные переговоры: в Sky News выяснили детали

13:46

Катер РФ взорвали вместе с оккупантами: ВСУ потопили еще одно вражеское судноВидео

13:19

Гороскоп Таро на неделю 25 сентября – 1 октября: кому трудности, а кому прибыль

13:15

Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ от Авраменко вас сильно удивит

12:55

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

12:55

Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

12:51

В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

12:26

Отправил на аборт, распускал руки: "Валюха" из "Сватов" рассказала, как ее унижал муж

Реклама
12:00

Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

12:00

Зеленский о выборах-2024: "Общество не готово это поддерживать"Видео

11:53

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

11:48

ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

11:03

Математическая задача для знатоков, которая ставит в тупик: найдите правильный ответ

10:47

Гороскоп на завтра 24 сентября 2023: Козерогу - потеря денег, Овну - страсть

10:45

РФ копит ракеты: украинцам назвали сроки и цели новых массированных ударов

10:02

Днепропетровщину атаковали "Шахеды": поврежден объект критической инфраструктурыФото

09:23

Какой праздник завтра 24 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:20

В Севастополе прогремели новые взрывы, в городе падают обломки ракет

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять