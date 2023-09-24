Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд

Эту потрясающую оптическую иллюзию почти никому не удается решить за такое короткое время.

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Надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд / Коллаж: Главред, фото: Bright Side , unsplash.com

Загадки, головоломки и оптические иллюзии – это увлекательные интеллектуальные вызовы, которые совершенствуют нашу логику, смекалку и творческое мышление. Кроме того, решение различных задач помогает снизить стресс и тревогу, ведь таким образом наше внимание отвлекается от обыденных проблем.

Как пишет JagranJosh, новая головоломка предлагает читателям найти леденец. Так, на рисунке изображено много разноцветного мороженого. Среди мороженого спрятан леденец. У вас есть только 6 секунд, чтобы заметить леденец. Поэтому поспешите!

Попробуйте найти леденец / Bright Side

Удалось ли вам найти леденец за 6 секунд? Если да, то вас можно считать настоящим гением! Эту задачу почти никому не удается решить за столь короткое время. И если вы относитесь к тем, кому не удалось найти правильный ответ, то не стоит расстраиваться, ведь регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные навыки.

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Если вы хотите самостоятельно решить эту головоломку, то предлагаем вам еще раз внимательно всмотреться в это изображение. Вы точно найдете леденец, если не оставите без внимания каждую деталь. Ниже публикуем правильный ответ на эту головоломку.

Правильный ответ / светлая сторона

Напомним, ранее Главред рассказывал о самой сложной оптической иллюзии. Так, мало кому удается найти носок на картинке. У вас всего 7 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Также Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии. Только гений за 13 секунд найдет собаку среди кошек. Все кошки на изображении выглядят как инопланетяне. И среди забавных котов где-то ловко прячется собака. Попробуйте найти ее за 13 секунд.

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