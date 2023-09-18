Головокружительная головоломка: только гений найдет число 81 за 6 секунд

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии всегда захватывали воображение людей со всего мира. Они вдохновляют нас задуматься о природе восприятия, вызывают удивление и вопросы о том, как наш мозг воспринимает и обрабатывает визуальную информацию.
Как пишет JagranJosh, новая головоломка заводит многих людей в тупик, поскольку справиться с ее решением не каждому по силам. Так, на рисунке изображена сетка чисел. И среди этих чисел на сетке спрятано число 81. Постарайтесь найти скрытое число как можно скорее, потому что у вас есть только 6 секунд, чтобы выполнить эту задачу.
Эта задача не такая простая как может показаться на первый взгляд. Мало кому удается найти число 81 всего за 6 секунд. Если вам удалось это сделать, то, вероятно, ваш уровень IQ на довольно высоком уровне. К тому же вашей наблюдательности можно лишь позавидовать.
Если число найти не удалось, то уделите себе немного больше времени на выполнение этой задачи и вы обязательно найдете правильный ответ. Ниже публикуем правильный ответ на эту головоломку.
Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.
Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.
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