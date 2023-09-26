Оптическая иллюзия, которую никто не может разгадать: надо найти узника за 8 секунд

Мало кому удается справиться с этой задачей, ведь на ее выполнение отводится так мало времени.

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Только гений найдет заключенного / Коллаж: Главред, фото: Genial Guru, unsplash.com

Разнообразные загадки, головоломки и оптические иллюзии всегда привлекали внимание людей. Они стимулируют наше мышление, вызывая желание как можно скорее найти ответ.

Издание JagranJosh предлагает читателям проверить свою наблюдательность и расшифровать очень сложную головоломку. Так, на рисунке изображен полицейский, смотрящий в окно. Он кого-то ищет. Возможно, это кто-то из заключенных. Ваша задача – помочь ему найти узника. У вас всего 8 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Попробуйте найти заключенного / Genial Guru

Удалось ли вам найти заключенного? Если да, то можете гордиться собой, ведь у вас действительно высокий уровень IQ. Кроме того, вашей остроте зрения и наблюдательности можно только позавидовать.

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Если узника найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на изображение. Попробуйте разделить картинку на части, чтобы не пропустить ни одной детали. Вы обязательно найдете заключенного, если сосредоточитесь. Попробуйте мыслить нестандартно. Ниже публикуем правильный ответ на эту головоломку.

Правильный ответ / Genial Guru

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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