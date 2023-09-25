Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке

Оптические иллюзии и головоломки – интересный способ проверить свое зрительное восприятие и навыки решения проблем. Они могут заставить нас увидеть вещи, которых на самом деле нет, или наоборот – скрыть то, что находится перед нашими глазами.
Как пишет JagranJosh, новая оптическая иллюзия заставила многих людей чесать голову, поскольку справиться с ее решением не каждому под силу. Так, на рисунке изображена девушка, стоящая у фонтана. И где-то на этом изображении скрыты четыре лица. У вас есть только 10 секунд, чтобы найти скрытые лица.
Вам уже удалось найти все лица? Не волнуйтесь, если вам кажется, что эту задачу выполнить нереально. Просто уделите себе больше времени на выполнение задания и вы обязательно справитесь. Ниже публикуем правильный ответ на эту оптическую иллюзию.
Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.
Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.
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