УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке

Алина Дембицкая
25 сентября 2023, 23:55
Новая оптическая иллюзия заставила многих людей чесать голову, поскольку справиться с ее решением не каждому под силу.
головоломка
А вы можете найти 4 лица на картинке? / Коллаж: Главред, фото: JagranJosh, unsplash.com

Оптические иллюзии и головоломки – интересный способ проверить свое зрительное восприятие и навыки решения проблем. Они могут заставить нас увидеть вещи, которых на самом деле нет, или наоборот – скрыть то, что находится перед нашими глазами.

Как пишет JagranJosh, новая оптическая иллюзия заставила многих людей чесать голову, поскольку справиться с ее решением не каждому под силу. Так, на рисунке изображена девушка, стоящая у фонтана. И где-то на этом изображении скрыты четыре лица. У вас есть только 10 секунд, чтобы найти скрытые лица.

Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке
Попробуйте найти 4 лица / JagranJosh

Вам уже удалось найти все лица? Не волнуйтесь, если вам кажется, что эту задачу выполнить нереально. Просто уделите себе больше времени на выполнение задания и вы обязательно справитесь. Ниже публикуем правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

видео дня
Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке
Правильный ответ / JagranJosh

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

22:14 Украина
Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

21:08 Политика
Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

20:50 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:10

Курс доллара "взлетит" в ближайшее время: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

22:50

Это парализует весь флот: раскрыты последствия сокрушительного удара по штабу ЧФ в Крыму

22:14

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

22:03

Первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

21:47

Врежет почти 9-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
21:26

Война с Россией может длиться еще 10 лет: Свитан ошарашил прогнозомВидео

21:20

Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

21:08

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

20:50

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

Реклама
20:40

Сергей Стерненко. Удар по Одессе и "месть" россиян за унижение в СевастополеВидеоВидеоблоги

20:29

"Цель только одна": Буданов назвал объекты в РФ, которые находятся под угрозой удара

20:24

Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум: дерзкое заявление Орбана

20:12

Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

20:10

В России очередная "страшно красивая" мисс победила в конкурсе красоты

20:07

Гороскоп на завтра 26 сентября 2023: Весам – сила, Девам – море гнева

19:43

Расследованием журналистов о российском казино PIN-UP заинтересовались в США в Европе - СМИ

19:36

Малхаз Нодариевич Папиашвили досье

19:30

У россиян не останется ничего: полковник назвал яркий сценарий освобождения КрымаВидео

19:30

Как и Лорак - никому не нужна: в России не хотят идти на концерты певицы Лолиты

19:11

Чем заменить слово-паразит "тіпа": популяризатор языка озвучил украинские аналоги

Реклама
19:10

Ракетный удар по Одессе: важны нюансимнение

18:38

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода 26 сентября

18:29

"Бавовна" в Крыму только "на первом этапе", ВСУ "гасят" ПВО россиян - СвитанВидео

18:28

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

17:40

Балтийский флот теперь не может проводить крупные десантные операции - СМИ

17:34

3 запрета, которые стоит соблюдать 27 сентября: приметы, которые защитят от беды

17:24

Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой

17:09

Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

17:00

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

16:59

Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

16:55

Церковный праздник 26 сентября: что нельзя делать на Иоанна Богослова

16:44

Пришел воевать с НАТО: бывший мэр российского города попал в плен к ВСУВидео

16:32

Будет теплее, чем раньше: прогноз погоды в Украине на октябрь

16:22

Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки диванаВидео

16:17

Венсан Кассель закрутил роман с девушкой, похожей как две капли воды на его бывшую Кунаки

15:59

Тринчер прокомментировала слухи о разводе, которые распространяет блоггер

15:55

Она нужна даже мужчинам: почему всем стоит начать принимать фолиевую кислоту прямо сейчас

15:45

"Польша не будет навязываться": у Дуды сделали заявление об отношениях с Украиной

15:41

"Жалкая попытка возмездия": названа причина удара РФ по символу Одессы

15:00

"Не спасет линия Суровикина": полковник назвал направление для успешного наступления ВСУ

Реклама
14:54

Прорвут ли ВСУ сухопутный коридор в Крым до Нового года: прогноз СвитанаВидео

14:19

Американские супер-танки Abrams уже в Украине: Зеленский раскрыл важные детали

14:10

"Это уже мой родственник": Лорак выдала откровение об отношениях с Киркоровым

13:53

В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ: потери оккупантов огромные

13:52

Как почистить стельки в кроссовках без лишних хлопот

13:51

Враг стянул технику и резервы: РФ нацелилась на крупный город Украины – СвитанВидео

13:51

В ВСУ рассказали детали жестокой атаки по Одесчине: под завалами нашли погибших

13:50

Ради этого бросил троих детей и жену: мужчина из Индии держит руку поднятой 50 лет, в чем смысл

13:15

В Comedy Club жёстко потроллили террориста ПутинаВидео

13:11

Звезда сериала "Универ" и путинистка Кожевникова стала мамой в четвертый раз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять