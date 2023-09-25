Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке

Новая оптическая иллюзия заставила многих людей чесать голову, поскольку справиться с ее решением не каждому под силу.

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А вы можете найти 4 лица на картинке? / Коллаж: Главред, фото: JagranJosh, unsplash.com

Оптические иллюзии и головоломки – интересный способ проверить свое зрительное восприятие и навыки решения проблем. Они могут заставить нас увидеть вещи, которых на самом деле нет, или наоборот – скрыть то, что находится перед нашими глазами.

Как пишет JagranJosh, новая оптическая иллюзия заставила многих людей чесать голову, поскольку справиться с ее решением не каждому под силу. Так, на рисунке изображена девушка, стоящая у фонтана. И где-то на этом изображении скрыты четыре лица. У вас есть только 10 секунд, чтобы найти скрытые лица.

Попробуйте найти 4 лица / JagranJosh

Вам уже удалось найти все лица? Не волнуйтесь, если вам кажется, что эту задачу выполнить нереально. Просто уделите себе больше времени на выполнение задания и вы обязательно справитесь. Ниже публикуем правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

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Правильный ответ / JagranJosh

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

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