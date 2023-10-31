Жуткая оптическая иллюзия для гениев: нужно найти кота среди летучих мышей

Проверьте свое зрение, попытавшись найти эту кошку, прячущуюся среди летучих мышей, но будьте осторожны, это нелегко. На поиск у вас есть всего 26 секунд.

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Нужно найти кота среди летучих мышей / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, everypaw.com

Головоломки не только интересны, но и полезны для здоровья вашего мозга. Они могут помочь укрепить вашу память, повысить концентрацию и улучшить навыки решения проблем и обучения.

Эта головоломка была создана Everypaw Pet Insurance, специализированной страховой компанией для собак, кошек и кроликов, чтобы отпраздновать жуткий сезон. Так почему бы тебе не попробовать? У вас всего 26 секунд на поиск. Запустите таймер и посмотрите, сколько времени вам понадобится, чтобы найти кошку, прячущуюся среди летучих мышей, и предупреждаем - это намного сложнее, чем вы думаете, пишет Mirror.

Нужно найти кота среди летучих мышей за 26 секунд / фото: everypaw.com

Вы смогли его найти? Это значит, что вы ужасно хорошо разбираетесь в загадках для мозга, молодцы! Если нет, не волнуйтесь, не торопитесь. Вот подсказка - сосредоточьте свое внимание на правом верхнем углу. Если вы все еще чувствуете, что не справились, продолжайте читать, чтобы узнать местонахождение кошки.

видео дня

Вы определенно можете быть прощены, если не найдете кошку, потому что черная кошка идеально вписывается в насыщенную сцену с летучими мышами, что делает ее очень сложной для различения.

Правильный ответ / фото: everypaw.com

Напомним, ранее Главред рассказывал о самой сложной оптической иллюзии. Да, мало кому удается найти носок на картинке. У вас всего 7 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Также Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии. Всего гений за 13 секунд найдет собаку среди котов. Все кошки на изображении выглядят как инопланетяне. И среди забавных котов где-то ловко прячется собака. Попробуйте найти ее за 13 секунд.

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