Эта иллюзия под силу лишь гениям: нужно найти хамелеона за 9 секунд

Лишь 5% людей могут разгадать эту хитрую оптическую иллюзию за несколько секунд - попробуйте и вы найти спрятанного хамелеона среди этих разноцветных попугаев.

https://glavred.info/life/eta-illyuziya-pod-silu-lish-geniyam-nuzhno-nayti-hameleona-za-9-sekund-10512487.html Ссылка скопирована

А вы сможете найти хамелеона за 9 секунд? / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, jagranjosh

Оптические иллюзии имеют много преимуществ, ведь доказано, что головоломки полезны для поддержания здоровья мозга с возрастом. Они также могут служить отличным напоминанием о том, что все мы видим вещи вокруг себя совершенно по-разному, и что каждый из нас воспринимает вещи по-своему, основываясь на предположениях, которые наш мозг делает за считанные миллисекунды. Эта потрясающая иллюзия не так проста, как кажется, потому что только крошечные 5% людей могут найти спрятанного хамелеона за девять секунд или даже меньше - попробуйте свои силы в красочной головоломке, приведенной ниже.

А вы сможете найти хамелеона за 9 секунд? / Фото: jagranjosh

Эта головоломка похожа на головоломку "Где Уолли", где яркое и красочное изображение с большим количеством деталей пытается отвлечь ваше внимание от главной цели - поиска хамелеона. Быстрое обнаружение ящерицы показывает, что ваша способность обращать внимание на мелкие детали действительно впечатляет, а регулярное выполнение подобных головоломок может помочь улучшить ваши навыки решения проблем и память, пишет Mirror.

На изображении показана серия попугаев, которые сидят на ветвях и смотрят в разные стороны, все они разных ярких цветов: оранжевого, розового, красного, синего и зеленого - похожего по оттенку на зеленые листья. Птицы призваны привлечь ваше внимание, но не позволяйте им этого, ведь где-то на картинке спрятался хамелеон, который только и ждет, чтобы его нашли.

видео дня

Есть три основных типа головоломок, и они могут принимать разные формы, но их объединяет то, что они требуют от нас видеть сквозь поверхность и предположения, которые наш мозг делает о данном изображении, чтобы найти другой слой или кусок информации, спрятанный внутри него. Журнал "Психология сегодня" даже утверждает, что решение головоломок требует "своего рода "ясновидения", а автор объясняет, что "мышление, связанное с решением головоломок, можно охарактеризовать как сочетание творческой ассоциации и памяти".

В этой головоломке яркие цвета и попугаи, накладывающиеся друг на друга, создают своего рода путаницу, а хамелеон, который, как мы знаем, в реальной жизни может менять цвет, чтобы приспособиться к фону, вписывается в изображение. Наш мозг может проскользнуть мимо него, пытаясь быстро усвоить и обработать всю информацию, содержащуюся в головоломке. Так что, несмотря на то, что вам нужно успеть попасть в 5% лучших, если вы не нашли хамелеона, вернитесь и попробуйте еще раз, как будто у вас есть все время мира. Если вы считаете, что нашли его и хотите, чтобы ваши подозрения подтвердились, ответ вы найдете ниже.

Правильный ответ / Фото: jagranjosh

Если вы быстро нашли хамелеона, вы можете быть уверены, что вашему критическому мышлению и вниманию к деталям можно позавидовать, но если вам не очень повезло с этой головоломкой, вы можете утешить себя тем, что она определенно сложна. Хамелеон имеет такой же бирюзово-голубой оттенок, как и некоторые попугаи, и фон, который виден сквозь птиц и ветви, поэтому он может легко выскользнуть из-под вашего зрения.

Если вам понравился этот тест, почему бы не попробовать его и не проверить свое зрение дальше, чтобы найти собаку, что скрывается на фото за 7 секунд? Это не такая и простая задача.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно разглядеть всех четырех животных в этой оптической иллюзии за 11 секунд.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.