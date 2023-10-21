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У вас есть 7 секунд: только люди с орлиным зрением найдут собаку среди бревен

Юрий Берендий
21 октября 2023, 02:31
На разгадку этой оптической иллюзии может уйти несколько минут. Сможете ли вы найти собаку, которая прячется на фото за 7 секунд? Это не такая и простая задача.
Головоломка с собакой
Сможете ли вы найти скрывающуюся на фото собаку? / Коллаж Главред, фото: pixabay, Bouncy Mustard

Некоторые головоломки проверяют вашу наблюдательность и интеллект, в то время как другие просто развлекают. Последняя головоломка поставила интернет в тупик, пишет dailystar .

Такие иллюзии часто играют с вашим мозгом и могут занять несколько минут, чтобы их разгадать. Есть ли у вас то, что нужно?

Головоломка с собакой
Где-то на картинке скрывается собака / фото: Bouncy Mustard

На изображении вам нужно найти скрывающуюся среди деревянных бревен собаку за семь секунд. Не забудьте включить таймер и сообщите нам в комментариях, получится ли у вас.

видео дня

На первый взгляд может показаться, что на фото нет ничего лишнего, пока вы не сфокусируетесь на нем как следует. Присмотревшись, вы увидите, что где-то там притаилось милое и пушистое животное.

Все еще не выходит? Прокрутите ниже, чтобы получить ответ...

У вас будет семь секунд, чтобы пройти этот непростой тест. И когда вы вовремя найдете волшебное животное, это может иметь большое значение для вашего зрения.

Следует помнить, что собака того же цвета, что и бревна, но смотрит в другую сторону. Вам придется изрядно сосредоточиться, чтобы разглядеть силуэт в форме щенка.

Головоломка с собакой
Он скрывался в верхней части фотографии / Фото: Bouncy Mustard

Хотите увидеть еще больше потрясающих оптических иллюзий?

Раньше мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти "Оскар" среди десятков слов. Есть большое количество слов "OSCOR", среди них есть только одно слово, написанное правильно - "OSCAR".

Также раньше мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти скрытую крысу в поле за 17 секунд . На картинке с причудливым сюжетом увидеть животное будет трудно – у грызуна было где спрятаться, чтобы никто не мог его заметить.

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оптическая иллюзия головоломки
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