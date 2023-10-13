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Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 10 секунд найти собаку

Андрей Ганчук
13 октября 2023, 18:14 обновлено 13 октября, 18:20
Попробуйте разгадать интересную и увлекательную головоломку – не заснеженном поле нужно найти еще одну, третью собаку, которая даже не прячется от вас.
Загадка
Найдите третью собаку за 10 секунд / The Times of India

Когда скучная рутина занимает все время, попробуйте отвлечься и разгадать веселые головоломки. Так вам удастся и повеселиться, и потренировать мозг. На этот раз нам нужно разгадать оптическую иллюзию, где нужно на белоснежном поле найти еще одну собаку.

Головоломка, которую предлагает разгадать The Times of India, на первый взгляд очень простая, но содержит в себе занимательную загадку. Собака рядом, но заметит ее далеко не каждый.

На изображении – белоснежное поле, а справа две собаки. Слева фигура как будто бы человека. Ваша задача – найти за 10 секунд, где спряталась третья собака.

видео дня
Загадка 1
Собаку найти на самом деле просто, будьте внимательны / The Times of India

Не нашли собаку? Подсказка: третья собака – слева. Фигура, которая, на первый взгляд, похожа на человека, на самом деле и есть собака.

Разгадка
Если удалось найти собаку, у вас зрение, как у орла / The Times of India

Ранее мы предлагали вам разгадать хитрую головоломку для самых внимательных. Авторы загадочной оптической иллюзии предлагают нам найти бабочку, которая спряталась на дереве, всего за 15 секунд. Надо обладать серьезной концентрацией, чтобы ее найти.

Кроме того, можете попробовать разгадать сумасшедшую головоломку для самых внимательных – надо найти собаку за 5 секунд. Черно-белое изображение путает воображение. Однако, если быть очень внимательным, суть иллюзии раскрывается быстро.

Также разгадайте хитрую головоломку для самых внимательных, в которой надо найти тыквы за 10 секунд. Среди гуляющих по осеннему дворику людей нужно отыскать целых шесть тыквы. Будьте внимательны, тыквы могут находиться где угодно.

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