Головоломка для обладателей орлиного зрения: нужно найти 3 рожицы на картинке

Оптическая иллюзия может сбивать столку, ведь рассмотреть физиономии получается не у всех.

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Головоломка для обладателей орлиного зрения / коллаж: Главред, фото: pexels, daily star

Оптические иллюзии бывает довольно сложно разгадать, и эта может заставить вас долго думать. И так, сможете ли вы увидеть три скрытых лица на изображении? Помимо прочего, оптические иллюзии — хороший способ размять мозг и заставить его работать лучше, однако, решая головоломку, можно и отдохнуть после тяжелого дня.

Если у вас получится не потратить много времени на эту оптическую иллюзию, то вы имеете законное право хвастаться своим орлиным зрением и необычайной внимательностью.

Посмотрите внимательно на картинку и постарайтесь найти на ней три рожицы.

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Головоломка для людей с орлиным зрением / фото: Daily Star

На изображении вы можете видеть двух детей, собирающих фрукты в саду. Мальчик собирает с дерева груши, а девочка справа собирает яблоки.Но настоящая задача этой оптической иллюзии — обнаружить три жутких рожицы, спрятанных где-то на картинке.

Если у вас не получается найти гримасы, обратите внимание не обведенные элементы на картинке.

Головоломка для людей с орлиным зрением / фото: Daily Star

Ранее Главред предлагал найти число 362 среди 352. От количества чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Поэтому разгадать загадку всего за 8 секунд смогут лишь самые сильные.

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