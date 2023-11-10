Головоломка для обладателей орлиного зрения: нужно найти 3 рожицы на картинке

Оптические иллюзии бывает довольно сложно разгадать, и эта может заставить вас долго думать. И так, сможете ли вы увидеть три скрытых лица на изображении? Помимо прочего, оптические иллюзии — хороший способ размять мозг и заставить его работать лучше, однако, решая головоломку, можно и отдохнуть после тяжелого дня.
Если у вас получится не потратить много времени на эту оптическую иллюзию, то вы имеете законное право хвастаться своим орлиным зрением и необычайной внимательностью.
Посмотрите внимательно на картинку и постарайтесь найти на ней три рожицы.
На изображении вы можете видеть двух детей, собирающих фрукты в саду. Мальчик собирает с дерева груши, а девочка справа собирает яблоки.Но настоящая задача этой оптической иллюзии — обнаружить три жутких рожицы, спрятанных где-то на картинке.
Если у вас не получается найти гримасы, обратите внимание не обведенные элементы на картинке.
Ранее Главред предлагал найти число 362 среди 352. От количества чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Поэтому разгадать загадку всего за 8 секунд смогут лишь самые сильные.
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