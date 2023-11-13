Оптическая иллюзия для гениев: только люди с высоким IQ найдут собаку среди панд

Эта оптическая иллюзия - настоящий тест на остроту зрения и внимание. Лишь те, кто имеет исключительную остроту зрения, смогут распознать среди панд собаку.

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Сможете ли вы найти собаку среди панд за 6 секунд? / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Исследование, опубликованное в журнале Perceptual and Motor Skills, показало, что люди, которые регулярно разгадывают оптические иллюзии, имеют лучшее зрительное внимание и память, чем те, кто этого не делает. Исследование также показало, что оптические иллюзии могут помочь улучшить навыки решения проблем. Несколько исследований показали, что люди, которые регулярно разгадывают оптические иллюзии, лучше сосредотачиваются на задачах и отфильтровывают отвлекающие факторы, лучше запоминают информацию и способны решать сложные задачи, пишет jagranjosh.

Сможете ли вы найти собаку среди панд за 6 секунд? / фото: jagranjosh

Можете ли вы заметить собаку, спрятанную среди панд, в течение 6 секунд? Эта оптическая иллюзия - настоящий тест на остроту зрения и внимание к деталям. Только те, у кого исключительная острота зрения, могут распознать собаку-нарушителя среди мягких бамбуковых мишек.

Обращайте внимание на черты лица. Глаза, уши и морда собаки отличаются от глаз, ушей и морды панд, поэтому сосредоточьтесь на этих особенностях при поиске.

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Вы нашли собаку за 6 секунд? Если да, то ваше зрение действительно исключительное. Если нет, не волнуйтесь, это сложная задача.

Если вы все еще ищете собаку среди панд, вы определенно не одиноки. Ищите ответ ниже.

Правильный ответ / фото: jagranjosh

Если вам понравилась эта головоломка, приглашаем вас испытать свои способности еще раз. Только люди с высоким интеллектом могут разрешить эту оптическую иллюзию. Только 3% людей могут узнать колокольчик, скрытый среди ключей на картинке в течение 11 секунд.

Кроме того, Главред рассказывал об увлекательной оптической иллюзии. Попробуйте определить цифру "5", которая скрыта среди группы букв английского алфавита" S " на рисунке. Только люди с высоким уровнем интеллекта могут обнаружить цифру "5" в течение 11 секунд.

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