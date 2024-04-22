Летом будут 'сказочные' цветы: 3 растения, которые нужно обязательно обрезать весной

Своевременная обрезка растений сохраняет их здоровыми и сильными, а также дает обильное цветение.

https://glavred.info/life/letom-budut-skazochnye-cvety-3-rasteniya-kotorye-nuzhno-obyazatelno-obrezat-vesnoy-10559693.html Ссылка скопирована

Какие цветы нужно обрезать весной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Обрезка является важной работой в саду в течение года, однако следует знать, когда и какие растения следует обрезать. Своевременная обрезка растений сохраняет их здоровыми и сильными, а также дает обильное цветение.

Если вы интересуетесь садоводством, прочитайте материал Главреда: Одуванчики исчезнут на глазах: эксперты раскрыли "самый эффективный" способ их уничтожения.

По словам экспертов Creative Gardens, весна - лучшее время для обрезки многих лиственных растений, особенно тех, которые цветут в конце лета, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

видео дня

1. Розы

Кустовые розы следует обрезать в конце зимы или в начале весны, как только они начинают пускать новые побеги. Удалите все мертвые, поврежденные и скрещивающиеся ветви, а также любые тонкие побеги.

Обрезайте розы под углом 45 градусов над глазком почки, наклоняя секатор вниз на противоположной стороне стебля от глазка. Далее укоротите оставшиеся стебли, обрезав на треть или наполовину, чуть выше почки, которая повернута наружу.

2. Гортензии

Существует так много разнообразных сортов гортензий, но обычные гортензии всегда нужно обрезать весной.

Для этого срежьте до первого скопления сильных почек под старой головкой цветка. На старых растениях обрежьте один или два старых стебля до уровня земли, чтобы способствовать новому росту.

Также весной можно обрезать гортензию метельчатую и гортензию древовидную. Срежьте прошлогодние стебли до крепкой пары почек внизу на стебле и удалите мертвую древесину.

3. Буддлея

Буддлею Давида можно обрезать весной на высоте от 30 до 60 см над уровнем земли. Это обеспечит невероятное цветение летом.

Если растение очень высокое и густое, сначала обрежьте его до половины высоты, чтобы у вас был более легкий доступ к главным стеблям у основания. Садоводам необходимо обратить внимание, что буддлею очереднолистную, которая имеет длинные пушистые цветы, и буддлею шаровидную с округлыми оранжевыми цветками летом нужно обрезать после цветения.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред