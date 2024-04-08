Одуванчики исчезнут на глазах: эксперты раскрыли 'эффективный' способ их уничтожения

Одуванчики мешают другим растениям расти, поэтому эксперты поделились способами, которые помогут избавиться от надоедливых сорняков раз и навсегда.

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Как быстро избавиться от одуванчиков в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Одуванчики агрессивно действуют на другие растения в вашем саду. Он высвобождает химическое вещество, которое фактически может остановить рост других растений. Некоторые разновидности уксусной кислоты удивительно хорошо уничтожают надоедливые сорняки, в частности одуванчики, пишет Mirror.

Эксперт из Университета штата Монтана в США утверждает, что уксус на самом деле можно использовать как природный гербицид для борьбы с одуванчиком благодаря концентрации уксусной кислоты. Это компонент, который придает большей части уксуса странный резкий запах, который часто составляет 5% бытовой жидкости.

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Специалист по идентификации сорняков университета Ноэль Орлофф объяснила, что понимание того, как уксусная кислота влияет на растения, поможет объяснить, когда она может быть эффективной для борьбы с сорняками.

"Во-первых, уксусная кислота действует как контактный гербицид, то есть она влияет только на те части растения, которых она касается. Уксусная кислота разрушает растительные клетки, вызывая высыхание тканей растения. Однако она не перемещается к корням растения или в другие части растения", - отметила она.

Ноэль сообщила, что уксус с высокой концентрацией уксусной кислоты в 20-30% обычно является самым эффективным, когда речь идет об уничтожении одуванчиков. Белый уксус или дистиллированный уксус являются ближайшими к бытовым, они обычно содержат 5-10% сильнодействующей кислоты и стоят довольно дешево.

"Мелкие и молодые сорняки, как правило, более восприимчивы к уксусу. Идеальной является рассада на стадии от двух до четырех листьев", - добавила Ноэль.

Однако садоводы все равно должны использовать уксус с осторожностью, поскольку ученые утверждают, что его кислота является "неизбирательной". То есть она наносит вред не только сорнякам, но и почти любому другому растению, к которому она прикасается. Поэтому следует использовать уксус только для сорняков, прорастающих в трещинах или возле дома, а не для тех, что находятся среди других растений.

"Уксусная кислота, как правило, лучше всего работает в жарких и солнечных условиях, а поверхностно-активные вещества могут повысить эффективность", - подчеркнула Ноэль.

Также уничтожить одуванчики поможет ненужный картон. Если положить его поверх сорняков и покрыть деревянной стружкой, он впоследствии уничтожит одуванчик. Однако выкапывание все еще является "самым эффективным" методом, который точно избавится от сорняков. Садоводам следует обязательно вырывать целые корни сорняка, чтобы не допустить его повторного появления.

Что такое гербициды? Гербициды - химические препараты (или их композиции), используемые для борьбы с нежелательной растительностью. Широкое применение этих веществ в сельском хозяйстве привело к существенному увеличению урожаев. В случае неумелого или чрезмерного использования приводит к загрязнению почвы и воды, что, в свою очередь, вызывает гибель птиц и мелких животных, и даже создает угрозу здоровью человека. Ученый Гомбарк изобрел в 1768 г. и применил на лепестках ромашки, пишет Википедия.

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