УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Одуванчики исчезнут на глазах: эксперты раскрыли "эффективный" способ их уничтожения

Руслана Заклинская
8 апреля 2024, 15:49обновлено 8 апреля, 16:39
Одуванчики мешают другим растениям расти, поэтому эксперты поделились способами, которые помогут избавиться от надоедливых сорняков раз и навсегда.
Одуванчики исчезнут на глазах: эксперты раскрыли 'эффективный' способ их уничтожения
Как быстро избавиться от одуванчиков в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Одуванчики агрессивно действуют на другие растения в вашем саду. Он высвобождает химическое вещество, которое фактически может остановить рост других растений. Некоторые разновидности уксусной кислоты удивительно хорошо уничтожают надоедливые сорняки, в частности одуванчики, пишет Mirror.

Эксперт из Университета штата Монтана в США утверждает, что уксус на самом деле можно использовать как природный гербицид для борьбы с одуванчиком благодаря концентрации уксусной кислоты. Это компонент, который придает большей части уксуса странный резкий запах, который часто составляет 5% бытовой жидкости.

Если вас интересуют советы по садоводству, прочитайте материал Главреда: Розы "ошеломят цветением": мужчина назвал кухонные отходы, которые подпитают куст.

видео дня

Специалист по идентификации сорняков университета Ноэль Орлофф объяснила, что понимание того, как уксусная кислота влияет на растения, поможет объяснить, когда она может быть эффективной для борьбы с сорняками.

"Во-первых, уксусная кислота действует как контактный гербицид, то есть она влияет только на те части растения, которых она касается. Уксусная кислота разрушает растительные клетки, вызывая высыхание тканей растения. Однако она не перемещается к корням растения или в другие части растения", - отметила она.

Ноэль сообщила, что уксус с высокой концентрацией уксусной кислоты в 20-30% обычно является самым эффективным, когда речь идет об уничтожении одуванчиков. Белый уксус или дистиллированный уксус являются ближайшими к бытовым, они обычно содержат 5-10% сильнодействующей кислоты и стоят довольно дешево.

"Мелкие и молодые сорняки, как правило, более восприимчивы к уксусу. Идеальной является рассада на стадии от двух до четырех листьев", - добавила Ноэль.

Однако садоводы все равно должны использовать уксус с осторожностью, поскольку ученые утверждают, что его кислота является "неизбирательной". То есть она наносит вред не только сорнякам, но и почти любому другому растению, к которому она прикасается. Поэтому следует использовать уксус только для сорняков, прорастающих в трещинах или возле дома, а не для тех, что находятся среди других растений.

"Уксусная кислота, как правило, лучше всего работает в жарких и солнечных условиях, а поверхностно-активные вещества могут повысить эффективность", - подчеркнула Ноэль.

Также уничтожить одуванчики поможет ненужный картон. Если положить его поверх сорняков и покрыть деревянной стружкой, он впоследствии уничтожит одуванчик. Однако выкапывание все еще является "самым эффективным" методом, который точно избавится от сорняков. Садоводам следует обязательно вырывать целые корни сорняка, чтобы не допустить его повторного появления.

Что такое гербициды?

Гербициды - химические препараты (или их композиции), используемые для борьбы с нежелательной растительностью. Широкое применение этих веществ в сельском хозяйстве привело к существенному увеличению урожаев.

В случае неумелого или чрезмерного использования приводит к загрязнению почвы и воды, что, в свою очередь, вызывает гибель птиц и мелких животных, и даже создает угрозу здоровью человека. Ученый Гомбарк изобрел в 1768 г. и применил на лепестках ромашки, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости сорняки сад
Реклама

Главное за день

Штрафы до 59 тысяч гривен: какой будет ответственность за нарушение мобилизации

Штрафы до 59 тысяч гривен: какой будет ответственность за нарушение мобилизации

17:48 Украина
Минкульт оскандалился с передвижным цирком в списке "критически важных" компаний

Минкульт оскандалился с передвижным цирком в списке "критически важных" компаний

17:44 Украина
Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:40 Мир
Все главные новости

Популярное

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж 6491

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

«Преступницу ждет тюрьма»: Лолита замешана в мошеннической афере 1928

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина 1549

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

РФ собирает ударный кулак : превращает город-миллионник в серую зону – СМИ 1491

РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону" – СМИ

Последние новости

17:48

Штрафы до 59 тысяч гривен: какой будет ответственность за нарушение мобилизации

17:44

Минкульт оскандалился с передвижным цирком в списке "критически важных" компаний

17:18

Проект о мобилизации "застрял" в Комитете: депутат назвал причины

17:02

С Пугачевой вместе: стало известно, что случилось с Тамарой Гвердцители

16:48

Как сохранить хлеб от плесени с помощью одного овоща: хозяйка поделилась секретомВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:40

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:19

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

16:07

Возле Запорожской АЭС взорвался беспилотник: в ГУР рассказали об угрозах

15:57

Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

Реклама
15:54

Почему люди в Финляндии едят неочищенный картофельВидео

15:49

Сборную покинул, пошел воевать: на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы

15:49

Одуванчики исчезнут на глазах: эксперты раскрыли "эффективный" способ их уничтожения

15:48

Опасно: почему нельзя использовать фонарик на телефоне

15:42

Россия выпустила по Украине ракеты: в одном из городов прогремели взрывыФото

15:13

"Отсидеться не удастся": генерал ВСУ дал тревожный прогноз насчет войны с РФ

15:12

Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов" - СМИ

15:09

Какую скрытую функцию имеет микроволновка: об этом мало кто догадывается

14:58

"Они голодали": Могилевская раскрыла подробности жизни ее дочерей до усыновления

14:45

Как быстро помыть жалюзи: советы, которые помогут облегчить жизнь хозяйкам

14:44

Бананы не будут чернеть дольше: женщина поделилась секретом, как сохранить их свежимиВидео

Реклама
14:39

Как убрать грибок на швах в ванной: народные средства, которые работают лучше магазинных

14:32

Неожиданное воссоединение: Цимбалару показала, как проводит время с бывшим мужем

14:24

Россияне прорвались еще на 3 километра от Авдеевки: в Bild раскрыли ситуацию на фронте

14:00

3 самых простых варианта, чем отмыть микроволновую печь внутри: техника будет сиять

13:22

В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам

13:16

Как быстро и правильно разморозить рыбу: вкус и качество сохранится

13:00

Тяжелобольного Алена Делона поместили под усиленную опеку

12:54

"Будет, с кем похмелиться": Волочкова отдохнула в компании Таисии Повалий

12:51

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

12:42

Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

12:36

Прогноз Таро на солнечное затмение 8 апреля 2024: Рыбам - риск, Овнам - изобилиеВидео

12:30

Сильный напор россиян в мае-июне: Гетьман раскрыл, что поможет удержать фронт

12:12

Три прически, которые сделают тонкие волосы объемнее: стилист поделилась техникойВидео

12:05

Почему ставят соль под кровать: ответ для многих станет открытием

11:59

Неизлечимо больная: молодая жена престарелого Петросяна сделала признание

11:54

Налог на недвижимость-2024: сколько придется платить за каждый квадрат жилья

11:41

Риск Третьей мировой войны в мире растет: Курт Волкер назвал важные условия

11:09

Розы "впечатлят цветением": мужчина назвал кухонные отходы, которые подпитают куст

11:06

Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньгиВидео

10:59

Новый скандал: Потап в Германии пел на русском в пророссийском клубе

Реклама
10:54

Польза и вред редиски: почему и кому нужно есть корнеплод

10:49

"Сложно идентифицировать людей": в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

10:42

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Быкам - предательство, Собакам - судьбоносная встреча

10:14

Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

10:06

Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы

09:59

Никогда не подведет: 4 самые верные породы собак

09:55

Церковный праздник 9 апреля: что запрещено делать на святого мученика Евпсихия

09:53

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

09:41

Культ многодетности в России: дело Геббельса живетмнение

09:22

Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ целиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять