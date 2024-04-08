Розы 'впечатлят цветением': мужчина назвал кухонные отходы, которые подпитают куст

Профессионал по садоводству поделился лайфхаком, как подкормить розы с помощью кухонных отходов.

https://glavred.info/life/rozy-vpechatlyat-cveteniem-muzhchina-nazval-kuhonnye-othody-kotorye-podpitayut-kust-10556177.html Ссылка скопирована

Чем подкормить розы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Розы, несомненно, являются самыми популярными цветами в садах и нетрудно понять почему. Они универсальны, представлены во многих цветах и разновидностях, а также пахнут совершенно божественно.

Для любого садовода, который хочет наилучшего от своих роз, использование правильного удобрения играет ключевую роль. Удобрение полезно не только для здоровья растения, но и для частого и плодотворного цветения, пишет Express.

Если вас интересуют советы по садоводству, прочитайте материал Главреда: Три кухонных отхода сделают цветы гортензий яркими: женщина поделилась лайфхаком.

видео дня

Цветение кустов роз значительно зависит от питательных веществ в почве. Кроме того, им также нужна хорошая база энергии из почвы, чтобы развивать крепкие стебли и листья. К сожалению, из-за этих постоянных потребностей они могут достаточно быстро забирать питательные вещества из почвы, в которой растут.

Помня об этом, эксперт по садоводству и генеральный директор GreenPal Брайан Клейтон объяснил, как подкормить розы с помощью кухонных предметов, которые "творят чудеса". Брайан также поделился распространенной ловушкой, которой стоит избежать во время удобрения роз естественным путем.

Эксперт объяснил, что у него были "отношения любви/ненависти" с розами. Он сказал: "При всей своей красоте они могут быть изменчивыми, и за годы борьбы с ними я понял, что поддерживать их довольными - частично искусство, частично наука".

"Когда дело доходит до того, чтобы придать розам дополнительный стимул с помощью того, что у вас уже есть дома, есть несколько кухонных вещей, которые творят чудеса, но есть также распространенная ловушка, которой вам стоит избежать. Возможно, для роз понадобится дополнительная подкормка, но если вы сделаете это правильно, то они вознаградят вас одними из самых потрясающих цветений, которые вы когда-либо видели", - сказал эксперт по садоводству.

Во-первых, банановые кожуры - это "золото для роз", поскольку они богаты калием, который поддерживает общее состояние растения, способствует формированию цветов и укрепляет сопротивляемость к болезням. Однако следует не просто бросать их поверх почвы. Измельчите кожуру на маленькие кусочки и перемешайте с почвой вокруг розы, или неглубоко закопайте.

"Таким образом они быстрее разлагаются и берутся за работу, питая ваши растения, не привлекая нежелательных вредителей", - заметил Брайан.

Кофейная гуща - еще один кухонный остаток, который любят розы. Она добавит азот в почву, улучшит структуру почвы и стимулирует развитие полезных микробов.

Слегка посыпьте кофейной гущей розы. Помните, что следует не переусердствовать, поскольку "слишком большое количество гущи может сделать почву слишком кислой".

Теперь о том, на что стоит обратить внимание - на яичную скорлупу. Хотя ее часто рекламируют как стимуляторы богатые кальцием, "было бы ошибкой просто бросать скорлупу, не раздавив сначала".

"Целые или большие куски разлагаются много лет, то есть ваши розы не получат нужного количества кальция сразу", - предупредил Брайан.

Измельчите или покрошите их перед добавлением в почву, чтобы убедиться, что ваши растения действительно получат питательные вещества.

Что нужно знать о Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред